Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti

Dünyanın en zengin ikinci adamı olan Jeff Bezos, televizyon yıldızı ve haber sunucusu kız arkadaşı Lauren Sanchez'in bir galada Leornado Dicaprio ile tanışırken Jeff'in yanında oyuncuya karşı davranışları herkesi şaşkına çevirdi.

JEFF BEZOS NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ

Sanchez, yanına gittiği Dicaprio'ya uzaklaşırken kendine çektiği anlara ait video sosyal medyada viral oldu. Jeff'in yaşadığı mahcubiyeti gizlemek için kendini zor tuttuğu da gözlerden kaçmadı. Video Twitter üzerinden paylaşıldıktan kısa süre sonra 7,4 milyon kişi tarafından izlenirken, Jeff'e de birçok tepki yorumu geldi.