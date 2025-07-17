Jennifer Lopez\'e sahnede sürpriz teklif! Cevabı net oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, 55 yaşında dördüncü evliliğini de sonlandırdıktan sonra artık evlilik fikrine kapılarını kapattığını açıkladı.

Lopez, "Up All Night" turnesi kapsamında sahne aldığı bir konser sırasında, seyirciler arasındaki bir hayranın tuttuğu "JLo, benimle evlenir misin?" yazılı pankartı fark etti. Pankartı sesli okuyan sanatçı, mikrofonla verdiği samimi cevapta, "Sanırım artık bu iş bitti. Evet, birkaç kez denedim," diyerek evlilik konusundaki düşüncesini net şekilde ifade etti.

DÖRT EVLİLİK, KISA SÜREN AŞKLAR

Jennifer Lopez, bugüne kadar dört kez evlendi. İlk evliliğini 1997 yılında, Miami'de garsonluk yapan Ojani Noa ile yaptı. Ancak bu evlilik yalnızca 11 ay sürdü.

2001 yılında dansçı Cris Judd ile nikah masasına oturdu. Çift, Lopez'in Love Don't Cost A Thing klibi çekimlerinde tanışmıştı. Bu evlilik de uzun sürmedi; 9 ay sonra boşanma kararı alındı.

En uzun evliliğini ise Latin müziğinin güçlü isimlerinden Marc Anthony ile yaşadı. Çift, 2004 yılında evlendi. 2008'de ikiz çocukları Max ve Emme dünyaya geldi. Ancak evlilik 2011'de sona erdi, resmi boşanma 2014'te tamamlandı.

Lopez, 2016'da verdiği bir röportajda bu evlilik hakkında şunları söyledi, "Bu benim hayal ettiğim evlilik değildi. Kırgınlıklar ve hayal kırıklığıyla yaşamak kolay olurdu ama Marc çocuklarımın babası. Bu yüzden her şeyi düzeltmek için çabaladım. Bu, yaptığım en zor işti."

AFFLECK İLE İKİNCİ ŞANS DA KISA SÜRDÜ

Lopez, geçmişte birçok kez nişanlandı. Son nişanlısı eski beyzbolcu Alex Rodriguez idi. Çift, 2021 yılında ayrıldı. Ardından Lopez, yıllar önce nişanlandığı ve ilişkilerini sonlandırdığı Ben Affleck ile tekrar bir araya geldi. İkili, Temmuz 2022'de evlendi. Ancak bu evlilik de uzun ömürlü olmadı. Lopez, 2024 Ağustos ayında – evliliklerinin ikinci yıldönümünde – boşanma davası açtı. Boşanma süreci 2025 Ocak ayında sonuçlandı.

Ben Affleck'in, eski eşi Jennifer Garner ile olan evliliğinden üç çocuğu bulunuyor: Violet (19), Fin (16) ve Samuel (13).