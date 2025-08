Jennifer Lopez İstanbul\'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

DÜNYA yıldızı Jennifer Lopez, 6 yıl aranın ardından Türkiye'deki hayranlarıyla buluştu. 'Up All Night Live in 2025' turnesi kapsamında İstanbul'a gelen Lopez, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda sahne aldı.

Ünlü sanatçı, toplam 90 kişilik dev ekibiyle geldiği İstanbul'da, etkileyici bir sahne performansı sergiledi. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yaklaşık 2 saat süren konserde 15'i sahne gösterisi olmak üzere toplam 50 şarkı seslendiren Lopez, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konseri izleyenler arasında sanat ve televizyon dünyasından pek çok isim yer aldı. Arzu Sabancı, Nazlı Sabancı, Cemre Baysel, Hazal Filiz Küçükköse, Oğuzhan Uğur, Ziynet Sali, Tuba Ünsal geceye katılan isimler arasındaydı.

On The Floor parçasıyla açılışı yapan Lopez, son çıkardığı This Is Me albümünden eserlerin yanı sıra sevilen şarkılarının yer aldığı geniş bir repertuvarı seslendirdi.