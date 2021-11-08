Jennifer Lopez ve Ben Affleck, havalimanında aşka geldi! Dakikalarca öpüştüler

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 17 yıl sonra yeniden başlattıkları ilişkilerinde liseli aşıklar gibi görüntü veriyor. "Bennifer" adıyla anılan çift, dün Los Angeles'taki Van Nuys Havalimanı'nda görüntülendi.

ÖPMEYE DOYAMADILAR

52 yaşındaki Lopez'i uçağına binerken uğurlamaya giden 49 yaşındaki Affleck, sevgilisine sarılırken, bir taraftan da onu komik mimikler yaparak güldürdü. Ünlü çiftin havaalanında dakikalarca öpüşmesi gözlerden kaçmadı.

17 yıl sonra yeniden bir araya gelen Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti, geçtiğimiz yaz ayında öpüşürken görüntülenmişti.