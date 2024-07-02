Bomba iddia: Jennifer Lopez ve Ben Affleck mart ayında boşandı

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2022 yılında görkemli bir şekilde nikah masasına oturan Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in evliliği bir süredir sallantıda. Sık sık tartışları görüntülerle gündeme gelen ikilinin mart ayında gizlice ayrıldığı ileri sürüldü.

ESKİ EŞİNİ ZİYARET ETTİ

Bir kaynak, çiftin mart ayında boşanarak yollarını ayırdıkları ileri sürdü. Affleck'in Lopez'in kariyerini etkilememesi için boşanma kararını gizli tutmak istedi de ileri sürüldü. Page Six, hakkındaki iddialara sessiz kalan ikilinin Beverly Hills'teki lüks malikanesini sattığını belirtti. Affleck'in evden eşyalarını taşıması da çiftin boşanma iddiasını güçlendirdi. Yazı ayrı geçiren çiftlerden Lopez, İtalya'ya giderken Affleck ise Los Angeles'ta kaldı.

Ben Affleck, 30 Haziran Pazar günü eski eşi Jennifer Garner'ı evinde ziyaret etmesi de kafaları karıştırdı. Garner'ın, Affleck'in Lopez ile evliliğinde yaşananlardan dolayı eski eşine destek verdiği bildirildi.

Çift hakkındaki dedikodular, Lopez'in Mayıs 2024'teki Met Gala'ya kocası olmadan katılmasıyla başlamıştı.