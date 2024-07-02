Bomba iddia: Jennifer Lopez ve Ben Affleck mart ayında boşandı - Son Dakika
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Bomba iddia: Jennifer Lopez ve Ben Affleck mart ayında boşandı

Bomba iddia: Jennifer Lopez ve Ben Affleck mart ayında boşandı

Dolu dizgin başlayan evliliklerinin bir süredir sallantıda olduğu konuşulan Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in mart ayında sessiz sedasız boşandığı iddiası magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Lopez ile yaşadıkları malikaneden eşyalarını taşıyan Affleck'in son zamanlarda eski eşi Jennifer Garner'ı ziyaret etmesi de söylentileri güçlendirdi.

02.07.2024 14:55
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2022 yılında görkemli bir şekilde nikah masasına oturan Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in evliliği bir süredir sallantıda. Sık sık tartışları görüntülerle gündeme gelen ikilinin mart ayında gizlice ayrıldığı ileri sürüldü.

ESKİ EŞİNİ ZİYARET ETTİ

Bir kaynak, çiftin mart ayında boşanarak yollarını ayırdıkları ileri sürdü. Affleck'in Lopez'in kariyerini etkilememesi için boşanma kararını gizli tutmak istedi de ileri sürüldü. Page Six, hakkındaki iddialara sessiz kalan ikilinin Beverly Hills'teki lüks malikanesini sattığını belirtti. Affleck'in evden eşyalarını taşıması da çiftin boşanma iddiasını güçlendirdi. Yazı ayrı geçiren çiftlerden Lopez, İtalya'ya giderken Affleck ise Los Angeles'ta kaldı.

Ben Affleck, 30 Haziran Pazar günü eski eşi Jennifer Garner'ı evinde ziyaret etmesi de kafaları karıştırdı. Garner'ın, Affleck'in Lopez ile evliliğinde yaşananlardan dolayı eski eşine destek verdiği bildirildi.

Çift hakkındaki dedikodular, Lopez'in Mayıs 2024'teki Met Gala'ya kocası olmadan katılmasıyla başlamıştı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in evliliklerinin aylar önce bittiği iddia edildi
Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in evliliklerinin aylar önce bittiği iddia edildi

Jennifer Garner, Jennifer Lopez, Los Angeles, Ben Affleck, İtalya, 3.Sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bomba iddia: Jennifer Lopez ve Ben Affleck mart ayında boşandı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Fatih Aydın: Çap meselesi 1 1 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Tüüürrkiyee bunu konuşuyorrrrr! 1 0 Yanıtla
  • Faruk Aydoğan: Eeeee 1 0 Yanıtla

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