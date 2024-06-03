Jess Molho ve Zeynep Molho Ayrılık İddialarına Cevap Verdi - Son Dakika
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Jess Molho ve Zeynep Molho Ayrılık İddialarına Cevap Verdi

Jess Molho ve Zeynep Molho Ayrılık İddialarına Cevap Verdi

TV8 ekranlarında program yapan Jess Molho'nun 22 yıl önce evlendiği Zeynep Molho ile aralarının açıldığı ve ayrılık kararı aldıkları iddia edildi. Molho, boşanma iddialarını yalanladı. Molho çiftinin boşanma kararı alarak mahkemeye başvurduğu ve velayet konusunda anlaşmaya vardığı söyleniyor.

03.06.2024 19:19
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Bir süredir TV8 ekranlarında Demet Akalın ile program yapan ünlü sunucu ve oyuncu Jess Molho'nun 22 yıl önce evlendiği Zeynep Molho ile aralarının açıldığı ve ayrılık kararı aldıkları ileri sürüldü. Ünlü isimden ayrılık iddiasına cevap geldi.

16 ve 14 yaşında iki çocukları olan Molho çiftinin boşanma kararı alarak mahkemeye başvurduğu hatta velayet konusunda da anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.

Evliliğini gözlerden uzak şekilde sürdüren Jess Molho, eski partneri magazin yorumcusu Yağmur Çevik'e yaptığı açıklamada boşanma iddiasını yalanladı. Molho'nun yeni bir açıklama yapıp yapmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Jess Molho ve Zeynep Molho Ayrılık İddialarına Cevap Verdi - Son Dakika

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