Jim Carrey 64 yaşında üçüncü kez evlendi! İşte gönlünü kaptırdığı isim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Jim Carrey 64 yaşında üçüncü kez evlendi! İşte gönlünü kaptırdığı isim

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Jim Carrey 64 yaşında üçüncü kez evlendi! İşte gönlünü kaptırdığı isim
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

64 yaşındaki ünlü oyuncu Jim Carrey, uzun süredir birlikte olduğu Min Ah ile evlendi. Çift, ilişkilerini uzun süre kameralardan uzak yaşamıştı.

“Maske”, “Salak ile Avanak” ve “Aman Tanrım” gibi yapımlarla hafızalara kazınan Jim Carrey'den sürpriz evlilik haberi geldi. 64 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu Min Ah ile hayatını birleştirdi. Carrey'nin bu evlilikle üçüncü kez nikah masasına oturduğu öğrenildi. 

Hollywood'un dünyaca ünlü yıldızlarından Jim Carrey, özel hayatıyla gündeme geldi. Uzun süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşayan Carrey ile sevgilisi Min Ah'ın evlendiği açıklandı.

Jim Carrey 64 yaşında üçüncü kez evlendi! İşte gönlünü kaptırdığı isim

EVLİLİK HABERİNİ TEMSİLCİSİ DOĞRULADI

Jim Carrey'nin temsilcisi, 64 yaşındaki oyuncunun Min Ah ile evlendiğini doğruladı. Nikahın 30 Eylül Çarşamba günü gerçekleştiği belirtildi. Çiftin evlilik haberi, ilişkilerini uzun süre kameralardan uzak yaşamaları nedeniyle sürpriz yarattı. 

İLİŞKİLERİNİ GÖZLERDEN UZAK YAŞADILAR

Carrey ile Min Ah, birlikteliklerini uzun süre kamuoyunun önünde yaşamamayı tercih etti. Çift, geçtiğimiz şubat ayında Fransa'da düzenlenen César Ödülleri'nde birlikte görüntülenerek ilişkilerini ilk kez kamuoyu önüne taşımıştı. 

Jim Carrey 64 yaşında üçüncü kez evlendi! İşte gönlünü kaptırdığı isim

SAHNEDEN SEVGİSİNİ İLAN ETMİŞTİ

César Ödülleri'nde onur ödülüne layık görülen Carrey, Fransızca yaptığı konuşmada ailesine teşekkür ederken Min Ah'ı da anmıştı. Ünlü oyuncu, sevgilisini “muhteşem yol arkadaşım” sözleriyle anarak ona olan sevgisini dile getirmişti. 

Jim Carrey 64 yaşında üçüncü kez evlendi! İşte gönlünü kaptırdığı isim

ÜÇÜNCÜ KEZ NİKAH MASASINA OTURDU

Min Ah ile hayatını birleştiren Jim Carrey böylece üçüncü evliliğini yaptı. Carrey daha önce Melissa Womer ve “Salak ile Avanak” filmindeki rol arkadaşı Lauren Holly ile evlilik yaşamıştı. İlk evliliğinden Jane Erin Carrey adında bir kızı bulunan oyuncunun Jackson adında bir de torunu var.

Jim CarreyHollywoodEvlilikMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
TFF’de istifa dalgası Sayı 4’e yükseldi TFF'de istifa dalgası! Sayı 4'e yükseldi
Polisten kaçarken yakalandı Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi Polisten kaçarken yakalandı! Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı
Adriana Lima’nın eski halinden eser yok Fit hali ile yeniden podyumlara dönüyor Adriana Lima'nın eski halinden eser yok! Fit hali ile yeniden podyumlara dönüyor
Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var Nedeni şaşırtıyor Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor
10:45
TFF’de istifa dalgası büyüyor Sayının 12’ye ulaştığı iddia edildi
TFF'de istifa dalgası büyüyor! Sayının 12'ye ulaştığı iddia edildi
10:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
10:26
Vahap Seçer soruşturmasında sahte teklif iddiası 51 firmadan 34’ü “Kaşe ve imzalar bizim değil“ dedi
Vahap Seçer soruşturmasında sahte teklif iddiası! 51 firmadan 34'ü "Kaşe ve imzalar bizim değil" dedi
10:00
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
09:54
SPK’dan yeni adım: Fahiş kazançlar için iade hesapları açıldı
SPK'dan yeni adım: Fahiş kazançlar için iade hesapları açıldı
09:51
Ferhat Gündoğdu’yu göndermek kolay değil İşte nedeni
Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
09:37
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
08:48
Fon krizinde gece yarısı kararı 4 portföy şirketinde ara ödeme yapılacak
Fon krizinde gece yarısı kararı! 4 portföy şirketinde ara ödeme yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 10:53:29. #.0.2#
SON DAKİKA: Jim Carrey 64 yaşında üçüncü kez evlendi! İşte gönlünü kaptırdığı isim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei