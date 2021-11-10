Hailey Baldwin Bieber, Victoria's Secret markalı iç çamaşırıyla verdiği pozlarla olay yarattı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'in eşi olan model, 38 milyon 700 bin takipçisi olduğu Intagram'dan iki post paylaştı.

Beş kare paylaşan Bieber'e kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Birbirinden farklı iç çamaşırıyla objektife poz veren model, fotoğrafları yoruma kapattı. Bieber, son karesini ise siyah beyaz yayınladı.