Justin Timberlake Lyme Hastalığına Yakalandı

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake, sosyal hesabından yaptığı paylaşımla kendisine kene ısırması sonucu bulaşan Lyme hastalığı teşhisi konduğunu açıkladı.

ABD'li şarkıcı Justin Timberlake, 2014 yılında verdiği konserin ardından 30 temmuz akşamı yeniden İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda konser verdi. "Mirrors" isimli şarkısıyla konserine başlayan şarkıcı, geçmişten bugüne ilgiyle takip edilen parçalarını seslendirdi. Grammy ve Emmy ödüllü şarkıcının konserini çok sayıda ünlü isim de takip ederken dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake, "Forget Tomorrow" turnesi sonrası sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Lyme hastalığına yakalandığını açıkladı. Timberlake paylaşımında, "Lyme hastalığı teşhisi kondu. İlk teşhisi aldığımda kesinlikle şok olmuştum. Kişisel bir kararla karşı karşıya kaldım. Turneyi bırakmak mı ya da devam et ve çöz. Performans göstermenin bana getirdiği zevkin vücudumun hissettiği kısa süreli stresten daha ağır bastığına karar verdim. Devam ettiğim için mutluyum. Bu konuda konuşmakta isteksizdim ama daha şeffaf olmaya çalışıyorum ki yanlış yorumlanmasın" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, borrelia burgdorferi bakterisini taşıyan kenelerin ısırmasıyla bulaşan bir enfeksiyon hastalığı olan Lyme, kenenin ısırmasının ardından 48 içerisinde kızarıklık, ateş, baş ağrısı ve yorgunluk gibi belirtilerle kendini gösteriyor. 2 ila 4 hafta arasında uygulanan oral antibiyotik tedavisiyle tamamen iyileşme sağlanabildiği ifade edilirken tedavi edilmediğinde ciddi problemlere neden olabiliyor. - İSTANBUL