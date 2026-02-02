Justin ve Hailey Bieber, Grammy töreninde "ICE OUT" rozetleriyle mesaj verdi - Son Dakika
Magazin

Justin ve Hailey Bieber, Grammy töreninde "ICE OUT" rozetleriyle mesaj verdi

Haberin Videosunu İzleyin
Justin ve Hailey Bieber, Grammy töreninde "ICE OUT" rozetleriyle mesaj verdi
02.02.2026 17:58
Justin ve Hailey Bieber, Grammy töreninde "ICE OUT" rozetleriyle mesaj verdi
Haber Videosu

Ünlü çift, Justin Bieber ve eşi Hailey Bieber, 2026 Grammy Ödülleri'ne kırmızı halı şıklıklarıyla değil, verdikleri politik mesajla da damga vurdu. Çiftin yakalarında taşıdığı "ICE OUT" rozetleri, son dönemde ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza biriminin operasyonlarında yaşanan ve kamuoyunda büyük tepki çeken ölümcül olaylara bir gönderme olarak yorumlandı.

2026 Grammy Ödülleri kırmızı halısında ünlü çift Justin Bieber ve eşi Hailey Bieber, sadece şıklıklarıyla değil, politik mesajlarıyla dadikkat çekti. Çift, siyah kıyafetlerini, üzerinde "ICE OUT" yazılı rozetlerle tamamladı. Bu aksesuar seçimi törene damga vuran protesto sembollerinden biri oldu.

ROZETLER SEMBOL OLDU

Justin ve Hailey Bieber, kırmızı halıda taktıkları rozeti bir moda aksesuarı olmanın ötesinde, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (U.S. Immigration and Customs Enforcement – ICE) politikalarına ve son dönemdeki tartışmalı uygulamalara karşı bir duruş olarak taşıdı. Bazı diğer sanatçıların da benzer rozetleri takmasıyla bu tema gecenin önemli bir gündem maddesi haline geldi.

ICE TARTIŞMASI SÜRÜYOR

Son aylarda ABD'de ICE bünyesindeki federal göçmenlik polislerinin faaliyetleri hem ulusal hem uluslararası kamuoyunun eleştiri odağı haline geldi. Minneapolis, Minnesota'da gerçekleştirilen federal göçmenlik operasyonları sırasında iki kişi hayatını kaybetti. Renee Goodve Alex Pretti isimli ABD vatanşalarının ölümü ülke genelinde protesto gösterilerinin fitilini ateşledi.

Uzmanlar ve aktivistler, son dönemdeki federal operasyonlarda yaşanan bu şiddet olaylarını ve ICE görevlilerinin rolünü tartışmaya açtı. Minneapolis çevresinde yaşanan bu kritik olaylar, ülkede göçmenlik uygulamalarına yönelik tepkilerin artmasına yol açtı.

Grammy Ödülleri, Justin Bieber, Magazin, Müzik, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Justin ve Hailey Bieber, Grammy töreninde 'ICE OUT' rozetleriyle mesaj verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Justin ve Hailey Bieber, Grammy töreninde "ICE OUT" rozetleriyle mesaj verdi - Son Dakika
