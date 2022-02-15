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Kaan Tangöze Polis Çevirmesine Takıldı! Cezaya Çarptırıldı - Son Dakika

Kaan Tangöze Polis Çevirmesine Takıldı! Cezaya Çarptırıldı

15.02.2022 23:44
Kaan Tangöze Polis Çevirmesine Takıldı! Cezaya Çarptırıldı

Duman'ın solisti Kaan Tangöze, eşi Kıvılcım Ural ve kızı İlayda ile İstanbul trafiğinde görüntülendi. Polis çevirmesine takılan Tangöze ceza yedi. İşte detaylar...

Sevgililer Günü nedeniyle yemeğe çıktığı öğrenilen Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze çifti, trafik çevirmesine takıldı.

350 TL'LİK CEZA KESİLDİ

Alkolmetreye üfleyen şarkıcının alkol almadığı anlaşılsa da aracının evraklarının eksik olmasından dolayı 350 TL'lik cezaya çarptırıldı.

KAAN TANGÖZE KİMDİR?

Kaan Tangöze kimdir, nereli, kaç yaşında; Rıza Kaan Tangöze, (d. 5 Eylül 1973, İstanbul), Türk müzisyen, alternatif rock müziği yapan Duman grubunun solisti ve gitaristi.

Eğitimi

Şişli Terakki Lisesi, Bilkent Üniversitesi Otel Yönetimi ve Turizm Bölümünü bitirmiştir. ABD'de Seattle Üniversitesinde ekonomi üzerine yüksek lisans yapmıştır.

Müzik kariyeri

Liseden sonra, Ari Barokas ile birlikte Mad Madame isimli grunge/cover yapan grubu kurdu ve iki yıl kadar faaliyet gösterdi. ABD'de eğitimini sürdürürken Yakup Trana ile beraber müzik çalışmalarına da devam etti. Seattle'da yazdığı 'LaLaLa' isimli bir parçası ABD'de yayınlanan iki toplama albümde yer aldı. 1999 yılında, Batuhan Mutlugil ve Ari Barokas'la Duman'ı kurdu. Ocak 2006'da, Duman grubundan Batuhan Mutlugil ve Yakup Trana'yla beraber, Karanlıkta ve Tam Olsun adlı iki parçanın yer aldığı Karanlıkta isimli bir solo çalışma yaptı. Yeşim Salkım'ın Beyhude isimli parçasında vokal yaptı. Vokalistliğini yaptığı Duman grubunun şimdiye kadar 6 stüdyo albümü, 2 konser albümü ve 1 konser DVD'si vardır.

Özel hayatı

20 Ekim 2002 tarihinde Türkiye güzeli sevgilisi Ahu Paşakay evinde intihar etmiştir.

24 Mart 2010 tarihinde 5 senedir birlikte olduğu manken Seçkin Piriler ile evlenmiştir. Kaan Tangöze'nin evlendiği eşi Seçkin Piriler'den Hakan ve Volkan adında iki oğlu olmuştur. 11 Mart 2016 tarihinde Seçkin Piriler'le anlaşmalı olarak boşanmıştır.

25 Kasım 2018 tarihinde Kıvılcım Ural ile evlenmiştir.

Kaan Tangöze Polis Çevirmesine Takıldı! Cezaya Çarptırıldı
Kaan Tangöze Polis Çevirmesine Takıldı! Cezaya Çarptırıldı

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Kıvılcım Ural, Kaan Tangöze, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kaan Tangöze Polis Çevirmesine Takıldı! Cezaya Çarptırıldı - Son Dakika Magazin


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