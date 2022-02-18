Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Mahir zor duruma düşüyor

KADERİMİN OYUNU'NDA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Nedret'in yüzleştiği gerçek, geçmişte üstü örtülmüş hesaplaşmaları su yüzüne çıkarır. Cemal ve Asiye'nin aynı konakta olmaları Nedret için kabul edilebilir değildir.

Raci'nin kirli oyunları Mahir'i çok zor duruma düşürürken, babasını kaybetme korkusuyla yüzleşen Nergis, annesinden doğum günü için bir istekte bulunur.

Bu masum istek, Cemal'in iyileşmeye başlayan kalbini yeniden paramparça edecektir.