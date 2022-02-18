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Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Mahir zor duruma düşüyor - Son Dakika

Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Mahir zor duruma düşüyor

18.02.2022 16:37
Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Mahir zor duruma düşüyor

Star Tv ekranlarında yayınlanan Kaderimin Oyunu dizisinde bu akşam heyecanlı sahneler yaşanıyor. Geçen bölümde Cemal, Asiye'yi daha fazla mutsuz etmemek için uzak durma kararı alırken, Helin ve Cemal'in geçmişine dair perdeler aralanır.

KADERİMİN OYUNU'NDA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Nedret'in yüzleştiği gerçek, geçmişte üstü örtülmüş hesaplaşmaları su yüzüne çıkarır. Cemal ve Asiye'nin aynı konakta olmaları Nedret için kabul edilebilir değildir.

Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Mahir zor duruma düşüyor

Raci'nin kirli oyunları Mahir'i çok zor duruma düşürürken, babasını kaybetme korkusuyla yüzleşen Nergis, annesinden doğum günü için bir istekte bulunur.

Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Mahir zor duruma düşüyor

Bu masum istek, Cemal'in iyileşmeye başlayan kalbini yeniden paramparça edecektir.

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Son Dakika Magazin Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Mahir zor duruma düşüyor - Son Dakika Magazin


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