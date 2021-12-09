Kadının yuvasını yıkan dolandırıcılar Müge Anlı'da gözaltına alındı!

Emine Karayılan, bahsi geçen isimlerle Müge Anlı canlı yayınında yüzleşirken gelen ihbarlar sonrası emniyet ekipleri harekete geçti.

Her şeyin kuyumcu borcunun olması ve kocasının kulağına gitmesi ile ortaya çıktığını ifade eden Emine Karayılan, "Çok yalan söyledim eşime ama böyle olacağını bilmiyordum. Beni eşime ihanet etmekle bile suçladılar." dedi..

8 Ekim'de doğum yapan ve yaklaşık 300 bin liralık altınını kaptıran Emine Karayılan, çocuklarından ve eşinden oldu, Müge Anlı'dan yardım istedi..

EŞİ EVDEN ATMIŞ

Eşinin, sadakatinden şüphe duyduğu için kendisini evden attığını anlatan kadın, canlı yayında gözyaşı döktü.

Karayılan, "Eşim, bir aylık bebeğimizin kendisinden olduğuna inanmıyor. O yüzden beni affetmiyor" diye konuştu. Emine Karayılan, Ayşe Demir ve Adem Demir ile yüzleşerek kocası Osman'ın paralarını kimseye yedirmeyeceğini söyledi..

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlananların söyledikleriyse Adem Demir ve Ayşe Demir'i oldukça kızdırdı.

ÇOK SAYIDA MAĞDUR YAYINA BAĞLANDI

Adem Demir'in Gaziantep'te farklı kişileri 'hazine' vaadiyle kandırdığını iddia eden izleyiciler, çok sayıda mağdurun olduğunu öne sürdü.

Ayşe Demir ve Adem Demir, haklarında söylenenlerin iftira olduğunu dile getirdi..

Canlı yayına gelen telefonlar sonrası emniyet ekipleri harekete geçti.

Yayını izleyen ve ihbar kabul eden dolandırıcılık büro amirliği Emine'nin başvuru yapması ile çalışma başlatılacağını ifade etti.