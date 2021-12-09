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Kadının yuvasını yıkan dolandırıcılar Müge Anlı'da gözaltına alındı! - Son Dakika

Kadının yuvasını yıkan dolandırıcılar Müge Anlı'da gözaltına alındı!

09.12.2021 14:39
Kadının yuvasını yıkan dolandırıcılar Müge Anlı'da gözaltına alındı!

Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında hareketli anlar yaşandı. Milyoner olma hayalleri kuran Emine Karayılan, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Hem altınlarından hem de kocasından olan kadının anlattıkları herkesi şaşkına çevirdi. Akrabasının sevgilisi tarafından dolandırıldığını iddia eden Karayılan, 1 milyon TL hayalleri kurdu. Eşinden habersiz binlerce liralık altınını Ayşe ve Adem Demir'e veren mağdur kadın, doğumundan hemen önce eşi tarafından terk edildi.

Emine Karayılan, bahsi geçen isimlerle Müge Anlı canlı yayınında yüzleşirken gelen ihbarlar sonrası emniyet ekipleri harekete geçti.

Kadının yuvasını yıkan dolandırıcılar Müge Anlı'da gözaltına alındı!

Her şeyin kuyumcu borcunun olması ve kocasının kulağına gitmesi ile ortaya çıktığını ifade eden Emine Karayılan, "Çok yalan söyledim eşime ama böyle olacağını bilmiyordum. Beni eşime ihanet etmekle bile suçladılar." dedi..

8 Ekim'de doğum yapan ve yaklaşık 300 bin liralık altınını kaptıran Emine Karayılan, çocuklarından ve eşinden oldu, Müge Anlı'dan yardım istedi..

EŞİ EVDEN ATMIŞ

Eşinin, sadakatinden şüphe duyduğu için kendisini evden attığını anlatan kadın, canlı yayında gözyaşı döktü.

Karayılan, "Eşim, bir aylık bebeğimizin kendisinden olduğuna inanmıyor. O yüzden beni affetmiyor" diye konuştu. Emine Karayılan, Ayşe Demir ve Adem Demir ile yüzleşerek kocası Osman'ın paralarını kimseye yedirmeyeceğini söyledi..

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlananların söyledikleriyse Adem Demir ve Ayşe Demir'i oldukça kızdırdı.

ÇOK SAYIDA MAĞDUR YAYINA BAĞLANDI

Adem Demir'in Gaziantep'te farklı kişileri 'hazine' vaadiyle kandırdığını iddia eden izleyiciler, çok sayıda mağdurun olduğunu öne sürdü.

Kadının yuvasını yıkan dolandırıcılar Müge Anlı'da gözaltına alındı!

Ayşe Demir ve Adem Demir, haklarında söylenenlerin iftira olduğunu dile getirdi..

Canlı yayına gelen telefonlar sonrası emniyet ekipleri harekete geçti.

Yayını izleyen ve ihbar kabul eden dolandırıcılık büro amirliği Emine'nin başvuru yapması ile çalışma başlatılacağını ifade etti.

Kadının yuvasını yıkan dolandırıcılar Müge Anlı'da gözaltına alındı!

Dolandırıcılık, Müge Anlı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kadının yuvasını yıkan dolandırıcılar Müge Anlı'da gözaltına alındı! - Son Dakika Magazin


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