Kadınlarla sokak ortasında çekilen görüntüleriyle çok konuşulan Selami Şahin: Bana tuzak kurdular - Son Dakika
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Kadınlarla sokak ortasında çekilen görüntüleriyle çok konuşulan Selami Şahin: Bana tuzak kurdular

31.05.2023 12:01

Geçtiğimiz haftalarda Etiler'de kadınlarla samimi şekilde görüntülenen ve ofisine davet ettiği iddiasıyla gündeme gelen Selami Şahin sessizliğini bozdu. Konunun yargıya taşındığını söyleyen Şahin, "Bana tuzak kurup kameraları yerleştirmişler. Hayranlarım kahve içmek istediğinde onları ofise davet ederdim ama artık kimseyle fotoğraf çektirmiyorum ve davet etmiyorum" dedi.

Usta sanatçı Selami Şahin'in yoldan çevirdiği kadınları elinden tutarak ofise davet ettiği ileri sürülen görüntüler, magazin camiasının gündemine oturmuştu. Haftalar sonra basın mensuplarıyla karşılaşan Selami Şahin, yoğun bir tempoda çalıştığını ve yeni şarkılarının yolda olduğunu söyledi.

"TUZAK KURDULAR, DAVALIK OLDUK"

Kadınlarla çıkan görüntüleriyle ilgili sessizliğini bozan Selami Şahin, "Bana tuzak kurdular, böyle bir şey yok tabi. Allah büyüktür ona havale ediyorum. Kimin yaptığını bilmiyorum, mahkemelik olduk. Beni çekemeyen insanlar olmuştur, onlar yapmıştır. Kamerayı falan her şeyi onlar hazırlamış. Ben sanatçıyım ve halkın sevgisiyle varım. Bana 'merhaba' dediklerinde havalara girmem ve konuşurum. Fotoğraf çektirmek istediklerinde de kabul ediyorum. Şimdi her şeyi iptal ettim. Fazla mütevazi olma öyle zannederler sonra. Onun için yeter artık. ben her şeyi halkın sevgisine ve kalbine bırakıyorum. Böyle bir şey yok. Ben herkesle konuşuyorum. Çok kırıldım o yüzden de artık pek ortalığa çıkmıyorum. Mütevazi olduğumda yaptıkları şeye bak" dedi.

Kadınlarla sokak ortasında çekilen görüntüleriyle çok konuşulan Selami Şahin: Bana tuzak kurdular

"ARTK HAYRANLARIMI OFİSE DAVET ETMİYORUM"

Hayranlarını ofise davet ettiği iddiasını da kesin bir dille yalanlayan Şahin "Hayır, öyle bir şey yok. Hayranlarım bana 'bir kahve içelim' dediğinde ofise geçiyorum, dilerseniz gelin diyorum. Ofise çalışan 6-7 kişi var. Kafede olmak istemediğim için kahve teklifi edenlere gelin ben ikram edeyim derdim ama artık bitti. Şimdilik 3 kişi tespit edildi, onlarla davalığız" şeklinde konuştu.

Kadınlarla sokak ortasında çekilen görüntüleriyle çok konuşulan Selami Şahin: Bana tuzak kurdular
Kadınlarla sokak ortasında çekilen görüntüleriyle çok konuşulan Selami Şahin: Bana tuzak kurdular
Kadınlarla sokak ortasında çekilen görüntüleriyle çok konuşulan Selami Şahin: Bana tuzak kurdular
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Selami Şahin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kadınlarla sokak ortasında çekilen görüntüleriyle çok konuşulan Selami Şahin: Bana tuzak kurdular - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadınlarla sokak ortasında çekilen görüntüleriyle çok konuşulan Selami Şahin: Bana tuzak kurdular - Son Dakika
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