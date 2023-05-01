Ayrılacakları iddia edilen Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çifti birlikte dans etti - Son Dakika
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Ayrılacakları iddia edilen Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çifti birlikte dans etti

01.05.2023 11:29

Kadir Doğulu'nun eğlence mekanında kadınlarla sarmaş dolaş görüntülenmesinin ardından ayrılacakları iddia edilen Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'den cevap niteliğinde bir video geldi. Haklarında ortaya atılanları önemsemeyen ve Bakü'ye seyahat eden çift, bir mekanda samimi şekilde dans ederken objektiflere yansıdı.

2016 yılında Neslihan Atagül ile nikah masasına oturan Kadir Doğulu'nun Çeşme'de gittiği eğlence mekanlarında kadınlarla samimi görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Çıkan görüntülerin ardından boşanacakları ileri sürülen çift, yaptıkları açıklamada iddiayı yalanlamıştı. Önceki gün Bakü'ye giden ikilinin ayrılık iddiasına son noktayı koyacak bir videoları ortaya çıktı.

SAMİMİ ŞEKİLDE DANS ETTİLER

Çıkan görüntülerin ardından Kadıköy'de el ele görüntülenen çift, önceki gün de yurt dışına giderek arkadaşlarıyla zaman geçirdi. Boşanma iddiasıyla gündemden düşmeyen ikili, Bakü'deki bir restoranda samimi şekilde dans ederken görüntülendi. Görüntülerde etraftakilere aldırış etmeden dans ettikleri görülen Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül daha sonra da birbirine sarılarak yenine oturuyor. İkili, bu görüntülerle haklarındaki boşanma iddiasına da son noktayı koymuş oldu.

Kadınlarla görüntüleri çıkan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, dans ederken görüntülendi

NE OLDU?

Kadir Doğulu, geçtiğimiz günlerde gittiği eğlence mekanında kadınlarla dans ederken görüntülendi. İddiaya göre; Mekanda bulunan Aras Bulut İynemli arkadaşı Kadir Doğulu'yu uyardı. İynemli'nin uyarılarını dikkate almayan oyuncu eğlenceye kaldığı yerden devam etti. Görüntülerin ardından Birsen Altuntaş'a açıklama yapan Doğulu, "Sosyal medya ilgi alanım değil" diyen Doğulu, mekanda sohbet ettiği genç kadınla ilgili görüntülere "Ben bu görüntüleri bu şekilde yayan kişinin benimle yakınlaşmak isteyen ama yakınlaşamayınca da bu şekilde davranan bir kişi olduğunu düşünüyorum. O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benimle konuşmak isteyen herkesle sohbet ederim, bir müşkülü varsa dinlerim, yardımcı olmaya çalışırım. Bunun yerinin ve zamanının da bir önemi yok" derken Neslihan Atagül de "Gürültülü bir ortamda yapılan normal bir konuşma" dedi.

YORUMLAR (1)
  • fatih aydın: Bıktık bunların haberlerinden, bizi ne ilgilendiriyor, her gün her gün yeter artık be. Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
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Oyuncu Esra Dermancıoğlu, son zamanlarda gündemdeki yerini başka bir kadınla görüntülenerek koruyan Kadir Doğulu'yu tiye aldı: Benimle imam nikahlı Oyuncu Esra Dermancıoğlu, son zamanlarda gündemdeki yerini başka bir kadınla görüntülenerek koruyan Kadir Doğulu'yu tiye aldı: Benimle imam nikahlı

Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ayrılacakları iddia edilen Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çifti birlikte dans etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayrılacakları iddia edilen Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çifti birlikte dans etti - Son Dakika
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