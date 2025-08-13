Kadriye Deniz oğlu Özcan Deniz'i sildi: Kan bağı menfaate yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Kadriye Deniz oğlu Özcan Deniz'i sildi: Kan bağı menfaate yenildi

Kadriye Deniz oğlu Özcan Deniz\'i sildi: Kan bağı menfaate yenildi
13.08.2025 08:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasındaki 22 yıllık iş ortaklığının bitmesi, tapu devri anlaşmazlıkları, tehdit iddiaları ve 85 milyon TL'lik kefillik borcu krizine dönüştü. Annesi Kadriye Deniz'in ''Bana biçtiği değer 20 bin TL, sigortam bile yok'' sözleri ve ''Bundan böyle ne bayrama ne selama'' çıkışıyla aile içi gerilim tırmanırken, Özcan Deniz sert yanıt verdi.

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ile 22 yıllık iş ortaklığını bitirmesinin ardından hem aile içinde hem de yargı sürecinde çalkantılı günler yaşıyor. Tapu devri anlaşmazlıkları, tehdit iddiaları ve yüksek miktardaki banka borçlarıyla başlayan kriz, geçtiğimiz günlerde annesi Kadriye Deniz'in "Bana biçtiği değer 20 bin TL, sigortam bile yok" sözleriyle yeni bir boyut kazanmıştı. Şimdi ise anne Deniz, "'Bundan böyle ne bayrama ne selama' diyerek oğluna rest çekti.

22 YILLIK BAĞ KOPTU

Uzun yıllar profesyonel anlamda birlikte çalışan kardeşler, menajerlik ilişkisini sonlandırmalarının ardından keskin bir gerilimin içine girdi. Ercan Deniz, 22 yıl boyunca kardeşi Özcan Deniz'in menajerliğini yürütmüştü. Ancak iş yollarının ayrılması, sadece ticari ilişkileri değil, aile bağlarını da derinden sarstı.

KEFİLLİK KRİZİ: 85 MİLYON TL'LİK BORÇ

İddialara göre, geçmişte ağabeyinin banka borçlarına kefil olan Özcan Deniz'in tüm mal varlığı ve banka hesaplarına haciz konuldu. Borcun, yıllar içinde 40 milyon TL'den 85 milyon TL'ye yükseldiği belirtiliyor. Alacaklı bankaların, doğrudan Deniz'in gelirlerine ve mülklerine yöneldiği öne sürülüyor.

ANNESİNDEN "EVLATTAN EL'E" ÇIKIŞI

Krizin gölgesinde, aile içi tartışmalar annesi Kadriye Deniz'in sözleriyle daha da alevlendi. Kadriye Deniz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda oğlundan tamamen vazgeçtiğini şu sözlerle duyurdu, "Kan bağı, menfaat bağına yenik düştüğünde 'evlat' değil, 'el' kalır geriye... İhanet edenin adı can da olsa, gönül defterimde yeri silinir. Ben, evlatlarımı toprağımda büyüttüm. Kimi kök verdi, kimi kökünden söküldü gitti. Çıkar için birleşenler: Özcan, Melek, Sibel, Nurcan... Yolunuz açık olsun, Allah'a havale ettim sizi! Hakkı yenen, zulmedilen Ercan'ım ve Yurda'm, çınar gibi kök salıp büyüsünler. Bizi ancak ölüm ayırmalıydı ama ben vedamı hayattayken yaptım. Bundan böyle ne bayrama, ne selâma..."

ÖZCAN DENİZ'DEN SERT YANIT

Annesinin açıklamaları sonrası sessiz kalmayan Özcan Deniz, peş peşe yaptığı paylaşımlarla hem annesine hem de aile içindeki duruma ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı, "Şimdi sizlere, benden çalınan 40 yılımın hatırına 40 paylaşım yapacağım. Aslında neyin içinde olduğumu, benden neleri çaldığınızı, beni sadece 'imkân' olarak gördüğünüzü, evlat ya da kardeş değil, emeğine ipotek koyduğunuz bir köle olarak gördüğünüzü anlattınız. Beni üzen, bana yaptıklarınızdan çok, kendinize reva gördüğünüz bu durumun trajik ve utanç verici olmasıdır.

Saraylar armağan etsem tatmin olmayacak bir haldesiniz. Konu Samar değil anneciğim; konu ihanet, arkadan vurma, nankörlük, saygısızlık, doyumsuzluk, şükürsüzlük, yalanlar, iftiralar, gaddarlık ve cehalet.

Siz, evladıma bile düşmansınız ki hepinizin evlatlarında emeğim var. Ama benim oğlum bugün ne babaanne biliyor ne de amca. Bu sizin utancınız. Onları sizin şerrinizden korumama bile nefretle karşılık veriyorsunuz."

Özcan Deniz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kadriye Deniz oğlu Özcan Deniz'i sildi: Kan bağı menfaate yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Otobüste panik anları Herkes alkollü sandı ama gerçek çok başka çıktı Otobüste panik anları! Herkes alkollü sandı ama gerçek çok başka çıktı
60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar: Çevre illerden arayışa girdik 60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar: Çevre illerden arayışa girdik
Özel harekatın el bombalarını ve mermilerini sattılar 41 yıla kadar hapisleri isteniyor Özel harekatın el bombalarını ve mermilerini sattılar! 41 yıla kadar hapisleri isteniyor
Kulüpte kanlı gece Kıskandığı kadını ve sevgilisini bıçakladı Kulüpte kanlı gece! Kıskandığı kadını ve sevgilisini bıçakladı
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye’deki şubelerinin yarısını kapatıyor Dünyanın en büyük bankası, Türkiye'deki şubelerinin yarısını kapatıyor
Boğa güreşi festivalinde matador aldığı boynuz darbesi ile feci şekilde can verdi Boğa güreşi festivalinde matador aldığı boynuz darbesi ile feci şekilde can verdi
Baba, tartıştığı evlatları ile onların arkadaşını av tüfeğiyle vurdu Baba, tartıştığı evlatları ile onların arkadaşını av tüfeğiyle vurdu
Oryantiring sporcusunun trajik ölümü Oryantiring sporcusunun trajik ölümü
Çanakkale’deki yangın tamamen kontrol altına alındı, geriye bu manzara kaldı Çanakkale'deki yangın tamamen kontrol altına alındı, geriye bu manzara kaldı
Cuma namazı için hoparlörlerden ezan okuma girişimi ülkeyi karıştırdı Cuma namazı için hoparlörlerden ezan okuma girişimi ülkeyi karıştırdı

08:30
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’ye askeri operasyon hazırlığı başladı
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'ye askeri operasyon hazırlığı başladı
04:38
Zelenskiy, Rusya ile savaşı sonlandırmak için 3 şart öne sürdü
Zelenskiy, Rusya ile savaşı sonlandırmak için 3 şart öne sürdü
01:19
Perseid meteor yağmuru Türkiye semalarında büyüledi
Perseid meteor yağmuru Türkiye semalarında büyüledi
13:12
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
13:07
Doktor Sedanur Bağdigen’in esrarengiz ölümünde veda notu ortaya çıktı
Doktor Sedanur Bağdigen'in esrarengiz ölümünde veda notu ortaya çıktı
12:58
Ardahan’ın sessiz çığlığı Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
12:54
MasterChef Ayten Saner’in hayatı dram çıktı Anlattıkları yürek burktu
MasterChef Ayten Saner'in hayatı dram çıktı! Anlattıkları yürek burktu
12:40
İki arkadaş serinlemek için girdikleri denizde can verdi
İki arkadaş serinlemek için girdikleri denizde can verdi
12:33
Fenomenin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı
Fenomenin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı
12:21
Halit Yukay’ın tekne kazasında yeni detay Gemideki izler tutuklama getirdi
Halit Yukay'ın tekne kazasında yeni detay! Gemideki izler tutuklama getirdi
12:02
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
12:01
Yakın komşu, genç çiftin tüm altınlarını çaldı İlk aldığı şey bakın neymiş
Yakın komşu, genç çiftin tüm altınlarını çaldı! İlk aldığı şey bakın neymiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 08:50:44. #7.12#
SON DAKİKA: Kadriye Deniz oğlu Özcan Deniz'i sildi: Kan bağı menfaate yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.