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Kafalar grubunu üyesi Atakan Özyurt evlendi! Sosyal medyada beğeni butonu çöktü - Son Dakika

Kafalar grubunu üyesi Atakan Özyurt evlendi! Sosyal medyada beğeni butonu çöktü

15.02.2022 08:26
Kafalar grubunu üyesi Atakan Özyurt evlendi! Sosyal medyada beğeni butonu çöktü

YouTube'de yayınlanan videoları ile ünlü olan Kafalar grubunun son bekar üyesi Atakan Özyurt, sevgilisi Selen Kaldırım ile evlendi.

Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin'in yer aldığı Kafalar grubu son bekarını da evlendirdi. Atakan Özyurt, sevgilisi Selen Kaldırım ile evlendi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Bir süredir Selen Kaldırım ile aşk yaşayan YouTuber Atakan Özyurt, nikah masasına oturdu. Genç çiftin Kartal'da özel bir salonda düzenlenen düğün törenine birçok ünlü isim katıldı. Kaldırım ile Özyurt, nikahta çekilen görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımlara ise beğeni ve tebrik mesajları yağdı.

ATAKAN ÖZYURT KİMDİR?

Atakan Özyurt 31 Aralık 1993 tarihinde Ordu'da dünyaya gelmiştir. Üniversite eğitimini Arel Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Bölümünde tamamlamıştır. Kafalar kanalı üyesi Atakan Özyurt, Kafalar Karışık ve Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? filmlerinde rol almıştır.

SELEN KALDIRIM KİMDİR?

Atakan Özyurt'un nişanlısı Selen Kaldırım, Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunudur. Selen Kaldırım'ın doğum tarihi ve doğum yeri hakkında fazla bilgi bulunmuyor. Selen Kaldırım son zamanlarda Kafalar kanalı videolarında yer almaktadır. Sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan Selen Kaldırım'ın İnstagram'da 32 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabına "@selenkaldrm" adresinden ulaşabilirsiniz.

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Son Dakika Magazin Kafalar grubunu üyesi Atakan Özyurt evlendi! Sosyal medyada beğeni butonu çöktü - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kafalar grubunu üyesi Atakan Özyurt evlendi! Sosyal medyada beğeni butonu çöktü - Son Dakika
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