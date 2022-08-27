Bu kuaföre gelen gelinler oynayarak düğüne gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bu kuaföre gelen gelinler oynayarak düğüne gidiyor

27.08.2022 10:01
Bu kuaföre gelen gelinler oynayarak düğüne gidiyor

Kahramanmaraş'ta devlet desteğiyle açtığı ve büyüttüğü güzellik merkezinde 15 kişiyi istihdam sağlayan Songül Emektar, iş yerinde aynı anda 10'un üzerindeki gelini oynatarak düğün salonlarına uğurluyor.

Kahramanmaraş'ta devlet desteğiyle açtığı ve büyüttüğü güzellik merkezinde 15 kişiyi istihdam sağlayan Songül Emektar, iş yerinde aynı anda 10'un üzerindeki gelini oynatarak düğün salonlarına uğurluyor.

Kahramanmaraş'ta yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Emektar (42), yıllarca yaptığı kuaförlük mesleğinde kendi iş yerini açmak istedi. Halk Eğitim Merkezi'nde kuaförlük kursunda usta öğretici olduktan sonra devletten destek alan Emektar, 5 koltukla başladığı kuaförlük mesleğindeki iş yerinde koltuk sayısını da 40'a yükseltti.

15 kişiye istihdam sağlayıp 10 stajyer ile gelinleri düğüne hazırlayan girişimci kadın, gelinlerin oynatarak düğün salonlarına uğurluyor.

Gelinlerin üzerindeki stresi attıklarını rahat bir şekilde düğüne gittiklerini söyleyen Emektar, "Bu iş yerini devlet desteği ile açtım bir tane stajyer öğrenci ile işe başladım ve şuanda 15 sigortalı 10 tane de stajyer öğrencim ile hizmet veriyoruz. 5 koltuk ile başladım ve şuanda 40 koltuk sahibiyim. 70 metrekareden 375 metrekare salona sahibim. Herkes işini severek yapması lazım. Kadınların ayakta kalması lazım ve her zaman çalışması lazım. Çalıştığım sürece yılın en başarılı gelin ödülünü, türban tasarım ödülünü aldım. Kuaför üzerine ve gelin ağırlıklı Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinden gelinlerimizi düğünlere hazırlıyoruz. Gelinlerimizi burada oynatıyoruz ve eğlendiriyoruz. Düğün ve kına günlerinde strese giriyorlar ve o streslerini biz burada alıyoruz. Gelinlerimizin hepsi buraya gelip memnun ayrılıyor. Sosyal medyam var ve gelin ağırlıklı videolar yüklüyorum. Bütün gelinlerimiz benden video istiyor" dedi.

Güzellik merkezine Adıyaman'dan geldiklerini ifade bir çift ise mutlu ayrıldıklarını söyledi. - KAHRAMANMARAŞ

YORUMLAR
500
İnleme sesi cinsel taciz sayıldı! Kız kardeşlere saldıran şahıs için 11 yıl 9 aya kadar hapis istendi İnleme sesi cinsel taciz sayıldı! Kız kardeşlere saldıran şahıs için 11 yıl 9 aya kadar hapis istendi Kahramanmaraş'ta yaz konserleri kapsamında sanatçı Zara sahne aldı Kahramanmaraş'ta yaz konserleri kapsamında sanatçı Zara sahne aldı
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bu kuaföre gelen gelinler oynayarak düğüne gidiyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:27 Şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak yaşamını yitirdi
07:58 Oyuncu Mustafa Üstündağ, gazeteci Tuba Kalçık ile nikah masasına oturdu
04:59 İstanbul'da feci kaza! Kamyonete çarpan motosiklet alev aldı: 2 ölü
03:49 Şiddetli yağış Esenyurt'u vurdu! Caddeler göle döndü, evleri su bastı
23:56 Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı 50 yaşındaki Necati Şaşmaz'ın son hali sevenlerini şaşırttı
23:53 Süper Lig'de inanılmaz karşılaşma! Tam 7 gol atıldı
23:51 Son ankette çarpıcı sonuç! Katılımcıların yüzde 53'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylamıyor
22:00 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan 6'lı masa hakkında çok sert konuştu: Bunlardan millete fayda gelmez
22:00 Aracından rastgele ateş açan İranlı şahıs sınır dışı edilecek
21:57 Aşk yaşadıkları iddia edilen Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, kameralara yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 10:01:48. #1.11#
SON DAKİKA: Bu kuaföre gelen gelinler oynayarak düğüne gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement