Kahta\'da Yaz Şenlikleri Coşkusu

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından Yaz Şenlikleri kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen konser programı, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Cumhuriyet, Cami, Şeyhbaba ve Gazi mahallelerini kapsayan etkinlik, hem müzik hem de birlik ve beraberlik açısından anlamlı bir akşama sahne oldu.

Etkinlik boyunca Kahta Belediyesi tarafından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Mahalle sakinlerinin büyük beğenisini toplayan konser, yazın coşkusunu birlikte yaşamak isteyen vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Katılımcılar, bu güzel organizasyon dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'a teşekkür etti.

Etkinlik sonrası değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, "Halkımızla birlikte keyifli bir akşam geçirmenin mutluluğu içerisindeyim. Yaz şenliklerimiz sadece bir konserden ibaret değil; aynı zamanda halkımızın birlik ve beraberlik içerisinde bir araya geldiği anlamlı programlardır. Halkımızın mutluluğu bizleri de mutlu ediyor. Kahta Belediyesi olarak, yaz akşamlarını renklendirmeye devam ediyoruz! Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlediğimiz Yaz Mahalle Şenlikleri programında, mahalle sakinlerimizle bir araya gelerek dolu dolu bir akşam geçirdik. Çocuklarımızın kahkahaları, müzikler eşliğinde yapılan etkinlikler ve mahalle halkımızla kurduğumuz gönül bağı, bu güzel yaz gecesini unutulmaz kıldı. Birlikte gülüp eğlendiğimiz, kardeşlik bağlarımızı pekiştirdiğimiz bu güzel buluşmada emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza ve katılım gösteren kıymetli hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Allah'ın izniyle yaz şenliklerimiz artarak devam edecek." dedi

Etkinliğin sonunda, Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Başkan Yardımcısı Enver Dinçer ve mahalle sakinleriyle birlikte konser alanında temizlik çalışması gerçekleştirerek çevre bilincine de dikkat çekti.

Kahta Belediyesi'nin Yaz Şenlikleri, müzikle, eğlenceyle ve sürpriz etkinliklerle dolu programlarla vatandaşları bir araya getirmeye devam edecek. - ADIYAMAN