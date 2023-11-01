Kamuran Akkor, büyük aşkının son nefesini verdiği anları anlattı

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane'nin bu haftaki konuğu usta sanatçı Kamuran Akkor oldu. Sesi ve duruşuyla kendine hayran bırakan sanatçı 40 yıllık eşinin son anlarını anlatırken "Allah kimseye vermesin. Çok acıydı" ifadelerini kullandı.

"2 SENE KANSERLE MÜCADELE ETTİ"

40 yılı aşkın süre evli kaldığı Vasfi Uçaroğlu'nun hastalığından bahseden Akkor, "Son nefesine kadar yanındaydım. Akciğer kanseriydi ve 6 ay hastanede kaldık. Hastanede geceli gündüzlü yanındaydım bir saniye yalnız bırakmadım. Çok iyi bir insandı ben çok şanslıyım. Çok iyi bir eşe sahibim. Teşhis konulmadan önce rahatsızlıkları başlamıştı sonra da 2 sene mücadele etti" dedi.

"EŞİMİN SON SANİYEYE KADAR YANINDAYDIM"

Eşini 6 ay boyunca hastanede yalnız bırakmadığını söyleyen Akkor, sözlerine şöyle devam etti: "Hastanede çok kötüydüm ama ona belli etmedim. Durumu ağırlaşınca 'sen atlatırsın' diye teselli veriyordum. Ona moral verip sonra da ağlıyordum. Çok kötüydü, ben kötüydüm. Ona belli etmemek daha kötüydü. Kaybettikten sonra kendime gelmem zor oldu. Bir okul kurmuştuk damadımla anca o zaman toparlanabildim. Son saniyeye kadar eşimin yanındaydım. Çok acı çok. Allah kimseye vermesin. Son anında yorgun olduğu için yarı baygındı. Doktorlar yanımıza gelene kadar ben ona hep hayatım, canım, bir tanem diye sesleniyordum. O da hep direniyordu ama takdiri ilahi."