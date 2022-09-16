Emir Sarıgül ile karmaşık bir ilişkisi olan Buket Aydın'ın son hali şaşkına çevirdi - Son Dakika
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Emir Sarıgül ile karmaşık bir ilişkisi olan Buket Aydın'ın son hali şaşkına çevirdi

16.09.2022 09:06

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen haber sunucusu Buket Aydın, son günlerde değişimiyle dikkat çekiyor. Tam 11 kilo veren Aydın sosyal medya hesabından taytlı pozunu yayınladı. Takipçileri sunucunun son haline inanamadı.

Emir Sarıgül'le bir dargın bir barışık ilişkisiyle magazin gündeminde yer alan Buket Aydın, son zamanlarda sosyal medyada oldukça aktif. Yaptırdığı estetiklerle ve değişimiyle dikkat çeken Aydın, zayıfladığını paylaşımıyla gösterdi.

TAYTLI POZU OLAY OLDU

11 kilo veren ünlü sunucu Instagram hesabından taytlı paylaşımıyla durumunu kanıtlamak istedi. Ne var ki takipçileri Aydın'ın pozuna inanmadı. Son haliyle şaşırtan Aydın'ı görenler "Gerçek mi o görüntü?", "Photoshop mu var?" tarzında yorumlar yaptı.

11 kilo veren Buket Aydın taytlı pozunu paylaştı, takipçileri son haline inanamadı
11 kilo veren Buket Aydın taytlı pozunu paylaştı, takipçileri son haline inanamadı
11 kilo veren Buket Aydın taytlı pozunu paylaştı, takipçileri son haline inanamadı
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Buket Aydın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Emir Sarıgül ile karmaşık bir ilişkisi olan Buket Aydın'ın son hali şaşkına çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emir Sarıgül ile karmaşık bir ilişkisi olan Buket Aydın'ın son hali şaşkına çevirdi - Son Dakika
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