Emir Sarıgül ile karmaşık bir ilişkisi olan Buket Aydın'ın son hali şaşkına çevirdi

Emir Sarıgül'le bir dargın bir barışık ilişkisiyle magazin gündeminde yer alan Buket Aydın, son zamanlarda sosyal medyada oldukça aktif. Yaptırdığı estetiklerle ve değişimiyle dikkat çeken Aydın, zayıfladığını paylaşımıyla gösterdi.

TAYTLI POZU OLAY OLDU

11 kilo veren ünlü sunucu Instagram hesabından taytlı paylaşımıyla durumunu kanıtlamak istedi. Ne var ki takipçileri Aydın'ın pozuna inanmadı. Son haliyle şaşırtan Aydın'ı görenler "Gerçek mi o görüntü?", "Photoshop mu var?" tarzında yorumlar yaptı.