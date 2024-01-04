Kanal D\'nin yeni dizisi Senden Önce\'nin cast çalışmaları tamamlandı

Kanal D'nin, yakında ekrana gelecek olan yeni dizisi Senden Önce'nin cast çalışmaları tamamlandı.

Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'nın yer aldığı Senden Önce'nin ilk teaserı yılbaşı gecesi ekrana gelmiş; gerilim, heyecan ve tutkunun hissedildiği tanıtım filmi merak uyandırmıştı.

Hazırlıkları uzun süredir devam eden dizinin oyuncu kadrosu geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Usta sanatçılar ile genç yetenekleri buluşturan Senden Önce'nin kadrosunda; Altan Erkekli, Tansel Öngel, Uğur Uzunel, Uğur Biçer, Kadim Yaşar, Nalan Kuruçim, Işıl Dayıoğlu, Lidya Atlik, Taha Ünal, Berra Aydınlı, Elif Baysal ve Ahmet Fuat Onan yer alıyor.

Yapımını D Media'nın üstlendiği Senden Önce'nin senaryosunu Başak Anigün kaleme alırken; yönetmenliğini ise Feride Kaytan üstleniyor.

Senden Önce yakında Kanal D'de ekrana gelecek.