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Kanal D'nin yeni dizisi Senden Önce'nin cast çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
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Kanal D'nin yeni dizisi Senden Önce'nin cast çalışmaları tamamlandı

Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'nın başrollerini paylaştığı Senden Önce'nin oyuncu kadrosu belirlendi. Usta sanatçılar ve genç yeteneklerin buluştuğu dizi, yakında Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.

Kanal D\'nin yeni dizisi Senden Önce\'nin cast çalışmaları tamamlandı
04.01.2024 - 10:10,  Güncelleme: 10:17
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Kanal D'nin, yakında ekrana gelecek olan yeni dizisi Senden Önce'nin cast çalışmaları tamamlandı.

Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'nın yer aldığı Senden Önce'nin ilk teaserı yılbaşı gecesi ekrana gelmiş; gerilim, heyecan ve tutkunun hissedildiği tanıtım filmi merak uyandırmıştı.

Hazırlıkları uzun süredir devam eden dizinin oyuncu kadrosu geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Usta sanatçılar ile genç yetenekleri buluşturan Senden Önce'nin kadrosunda; Altan Erkekli, Tansel Öngel, Uğur Uzunel, Uğur Biçer, Kadim Yaşar, Nalan Kuruçim, Işıl Dayıoğlu, Lidya Atlik, Taha Ünal, Berra Aydınlı, Elif Baysal ve Ahmet Fuat Onan yer alıyor.

Yapımını D Media'nın üstlendiği Senden Önce'nin senaryosunu Başak Anigün kaleme alırken; yönetmenliğini ise Feride Kaytan üstleniyor.

Senden Önce yakında Kanal D'de ekrana gelecek.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kanal D'nin yeni dizisi Senden Önce'nin cast çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
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