Kanlıca'daki yalısından yaptığı paylaşım tepki topladı! Yeşilçam'ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu'ndan kar sitemi! - Son Dakika
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Kanlıca'daki yalısından yaptığı paylaşım tepki topladı! Yeşilçam'ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu'ndan kar sitemi!

14.03.2022 14:22

Yeşilçam'ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu Kanlıca'daki yalısından paylaşım yapıp "Buzun içine hapsolduk. Bu nasıl bir kar yağışıdır" deyince takipçileri sessiz kalmadı. Bubikoğlu'nun kar sitemine bazı takipçileri tepki gösterdi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası pek çok ünlü isim evinden ve evinin bahçesinden paylaşım yaptı. Bunlardan biri de Yeşilçam'ın en güzelleri arasında yer alan Gülşen Bubikoğlu'ydu.

Gülşen Bubikoğlu Kanlıca'daki yalısından paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Buzun içine hapsolduk. Bu nasıl bir kar yağışıdır" deyince takipçileri kendilerini tutamadı.

Usta oyuncuya "Siz de şikayet ediyorsanız pes doğrusu bu manzaralı evinizden", "Yani siz de donduysanız Gülşen hanım garip gureba ne yapsın", ''Çok üzüldük yapabileceğimiz bir şey var mı?'' gibi eleştiriler geldi.

Kanlıca'daki yalısından yaptığı paylaşım tepki topladı! Yeşilçam'ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu'ndan kar sitemi!
Kanlıca'daki yalısından yaptığı paylaşım tepki topladı! Yeşilçam'ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu'ndan kar sitemi!
Kanlıca'daki yalısından yaptığı paylaşım tepki topladı! Yeşilçam'ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu'ndan kar sitemi!
Kanlıca'daki yalısından yaptığı paylaşım tepki topladı! Yeşilçam'ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu'ndan kar sitemi!
Kanlıca'daki yalısından yaptığı paylaşım tepki topladı! Yeşilçam'ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu'ndan kar sitemi!
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Gülşen Bubikoğlu, İnstagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kanlıca'daki yalısından yaptığı paylaşım tepki topladı! Yeşilçam'ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu'ndan kar sitemi! - Son Dakika


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