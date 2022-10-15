Ölümüyle kahreden Billur Kalkavan gerçekleştiremediği çocukluk hayalini anlatmıştı: Robinson Crusoe gibi yaşamak isterdim - Son Dakika
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Ölümüyle kahreden Billur Kalkavan gerçekleştiremediği çocukluk hayalini anlatmıştı: Robinson Crusoe gibi yaşamak isterdim

15.10.2022 12:47

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Billur Kalkavan, geçtiğimiz sene Haberler.com'un YouTube stüdyosunda çocukluk hayalinden bahsetmişti. Yalnız kalmayı çok sevdiğini söyleyen oyuncu, "Bütün çocukluk hayalim Robinson Crusoe gibi bir adada tek başına yaşamaktı" demişti.

Geçtiğimiz mayıs ayında akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıkan 59 yaşındaki Billur Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kalkavan'ın çocukluk hayali de yeniden gündeme geldi.

"ÇOCUKLUK HAYALİM BİR ADADA TEK BAŞINA YAŞAMAKTI"

Haziran 2021'de Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan sevilen oyuncu çocukluk hayalinden bahsederken şunları söylemişti: "Bütün çocukluk hayalim Robinson Crusoe gibi bir adada tek başına yaşamaktı. Bunu istediğimde 20 yaşında falandım. Yalnız kalma isteğim insanları sevmemekle alakalı değil. Bu tamamen bir yapı. Bir kardeşim var ama çocukluğum çok büyük bir evde geçti. Bir de akrep burçları yalnız kalmayı çok sever. Tek başına kalmak da biraz cüret isteyen bir şeydir. Huyum bu... İnsan sevmiyor değilim, sadece tek başınalığı çok seviyorum. Buğra ile de anlaşmamız var. O da haftanın 1-2 günü beni yalnız bırakır."

Ölümüyle kahreden Billur Kalkavan, gerçekleştiremediği çocukluk hayalini anlatmıştı: Robinson Crusoe gibi yaşamak isterdim
Ölümüyle kahreden Billur Kalkavan, gerçekleştiremediği çocukluk hayalini anlatmıştı: Robinson Crusoe gibi yaşamak isterdim

Billur Kalkavan'ın röportajının tamamını izlemek için tıklayınız...

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Son Dakika Magazin Ölümüyle kahreden Billur Kalkavan gerçekleştiremediği çocukluk hayalini anlatmıştı: Robinson Crusoe gibi yaşamak isterdim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ölümüyle kahreden Billur Kalkavan gerçekleştiremediği çocukluk hayalini anlatmıştı: Robinson Crusoe gibi yaşamak isterdim - Son Dakika
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