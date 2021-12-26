Üye Girişi
Kanunsuz Topraklar'da bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Kanunsuz Topraklar'da bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı

26.12.2021 09:09

Kanunsuz Topraklar dizisinin setindeki koronavirüs vakalarına bir isim daha katıldı. Başak Parlak ve Doğaç Yıldız'dan sonra Hazar Motan'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı. Dizinin çekimleri durdurulurken çarşamba günü de yeni bölümü yayınlanmayacak.

Gold Film'in FOX için çektiği Kanunsuz Topraklar dizisinin setinde koronavirüs paniği yaşanmaya başladı. Dizinin oyuncuları Başak Parlak ve Doğaç Yıldız'ın koronaya yakalanmasının ardından bir oyuncu Hazar Motan'ın da testi pozitifi çıktı.

"YENİ BÖLÜM YAYINLANMAYACAK"

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Uğur Güneş ve Esra Bilgiç'i buluşturan dizinin yapım şirketi yaptıkları yazılı açıklamada şu satırlara yer verdi: "Kanunsuz Topraklar dizimizin yeni bölümünü bu hafta ne yazık ki, sağlık sorunları sebebiyle sizlerle buluşturmayacağız. Kısa bir aranın ardından her çarşamba yeniden buluşmak üzere…"

Kanunsuz Topraklar'da bir oyuncu daha korona oldu
Hazar Motan
YORUMLAR
500

Kanunsuz Topraklar, Başak Parlak, Gold Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kanunsuz Topraklar'da bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı - Son Dakika Magazin


5 zincir markete "sebepsiz zam" cezası! 5 zincir markete "sebepsiz zam" cezası!         
09:06
Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde         
08:59
KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu! KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu!         
08:55
Galatasaray'ı bekleyen büyük problem! İlk 11'in değişilmez 4 futbolcusu sonraki hafta forma giyemeyecek Galatasaray'ı bekleyen büyük problem! İlk 11'in değişilmez 4 futbolcusu sonraki hafta forma giyemeyecek         
20:32
Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi         
18:14
Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk         
17:23
Kulisleri hareketlendiren erken seçim iddiası! AK Parti YSK'dan bilgi mi istedi? Kulisleri hareketlendiren erken seçim iddiası! AK Parti YSK'dan bilgi mi istedi?         
13:08
Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi         
12:15
Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi!         
11:32
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49

Son Dakika Haberleri
09:06 5 zincir markete "sebepsiz zam" cezası!
09:02 6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi
08:59 Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin
08:54 KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu!
08:50 Ünlü oyuncu Enis Arıkan, ikinci kez koronavirüse yakalandı
00:07 Rıdvan Dilmen'den milli yıldıza ilginç çağrı: Türkiye'ye dönme
23:58 Alev alev yanan evi izleyen vatandaşlar yangını çekebilmek için adeta yarışa girdi
23:42 Apple'dan büyük değişiklik! Yeni iPhone modellerinde SIM kart girişi olmayacak
23:39 Başakşehir maçının ardından Ahmet Ağaoğlu'dan çok sert uyarı: Sakın teşebbüs etmeyin, işinizi yapın
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2021 09:16:16. #1.12#
SON DAKİKA: Kanunsuz Topraklar'da bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement