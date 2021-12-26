Kanunsuz Topraklar'da bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı

Gold Film'in FOX için çektiği Kanunsuz Topraklar dizisinin setinde koronavirüs paniği yaşanmaya başladı. Dizinin oyuncuları Başak Parlak ve Doğaç Yıldız'ın koronaya yakalanmasının ardından bir oyuncu Hazar Motan'ın da testi pozitifi çıktı.

"YENİ BÖLÜM YAYINLANMAYACAK"

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Uğur Güneş ve Esra Bilgiç'i buluşturan dizinin yapım şirketi yaptıkları yazılı açıklamada şu satırlara yer verdi: "Kanunsuz Topraklar dizimizin yeni bölümünü bu hafta ne yazık ki, sağlık sorunları sebebiyle sizlerle buluşturmayacağız. Kısa bir aranın ardından her çarşamba yeniden buluşmak üzere…"