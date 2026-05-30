Kanye West İstanbul'da Konser Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kanye West İstanbul'da Konser Verdi

Kanye West İstanbul\'da Konser Verdi
30.05.2026 21:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanye West'in İstanbul konserine ünlü isimler katıldı, hayranlar stadyumda uzun kuyruklar oluşturdu.

Rap sanatçısı Kanye West'in İstanbul'daki dev konserine, birçok ünlü isim katıldı. Konser öncesi basın mensuplarına konuşan oyuncu Ahsen Eroğlu, "Bayağıdır bekliyoruz. Galiba konser biletini ilk alanlardan biriyim, seviyorum" dedi.

Dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West'in İstanbul'daki konseri öncesi hayranları yoğunluk oluşturdu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 21.00 sıralarında başlayan konser öncesi, sabahın erken saatlerinden itibaren stadyum önünde uzun kuyruklar oluştu. Öte yandan, ünlü sanatçının konserini izlemek için vatandaşların yanı sıra birçok ünlü isim de alanda yerini aldı. Konsere, oyuncular Ahsen Eroğlu, Nil Peri, Hazar Ergüçlü, Leya Kırşan ile şarkıcı Elif Buse Doğan gibi birçok ünlü isim katıldı.

"İstanbul'da onu izleyecek olmak muazzam bir deneyim olacak"

Konser öncesi konuşan oyuncu Ahsen Eroğlu, konser için heyecanlı olduğunu belirterek, "Bayağıdır bekliyoruz. Galiba konser biletini ilk alanlardan biriyim. Seviyorum, çok fazla muhabbet dönüyor onunla ilgili, ben müzikleriyle şarkılarıyla ilgilendiğim için eğlenmeye geldim" dedi. Eroğlu, şarkıcının Los Angelas'taki küre üzerinde sergilediği performansa ilişkin ise, "Sadece şunu düşünüyorum, aşağıda olanlar görebilecek mi? Onun için endişeliyim çünkü aşağıdan bilet almayı düşünmüştük biz de. Bence çok güzel bir performans, bir yerde Japon bir sanatçıdan esinlendiğini duymuştum. Hatta Anime'den esinlendiğini duymuştum. Etkilendim açıkçası bence güzel bir sahne performansı bekliyor bizi" şeklinde konuştu.

Oyuncu Hazar Ergüçlü de Kanye West'in çok sevdiği bir sanatçı olduğunu belirterek, "Yakından, İstanbul'da onu izleyecek olmak muazzam bir deneyim olacak muhtemelen. Çok heyecanlıyım.İnanılmaz, bunun ülkemizde olması da çok güzel, müthiş bir başarı bizim için" dedi.

Şarkıcı Elif Buse Doğan ise, tatilini yarıda kesip konsere geldiğini belirterek, "Çok heyecanlıyım, böyle büyük prodüksiyonların ülkemizde olması beni çok gururlandırıyor. Umarım tüm dünya da görür bu günü" diye konuştu. Öte yandan Doğan, oyuncu Ozan Güven'e bir mekanda tepki gösterilmesine ilişkin ise, "Ben bunun şiddet olduğunu düşünüyorum yapılan şeyin. Çok üzüldüm, kimsenin başına böyle bir şey gelmemesi lazım. Şiddetin her türlüsüne karşıyım" dedi.

Oyuncu Leya Kırşan da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Heyecanlıyız, güzel bir vakit geçireceğimize inanıyoruz. Beraber toplandık geldik" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kanye West, İstanbul, Etkinlik, Magazin, Ünlüler, Kültür, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kanye West İstanbul'da Konser Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’dan Avrupa’ya savaş ilanı gibi uyarı: Hiçbir şeye şaşırmayın, huzurlu uyku sona erdi Rusya'dan Avrupa'ya savaş ilanı gibi uyarı: Hiçbir şeye şaşırmayın, huzurlu uyku sona erdi
UAEA Başkanı Grossi: İran’ın zenginleştirilmiş uranyumu Kazakistan’da depolanabilir UAEA Başkanı Grossi: İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu Kazakistan'da depolanabilir
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
CHP Genel Merkezi’ne Kılıçdaroğlu’nun “Şimdi arınma zamanı“ yazılı posteri asıldı CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi arınma zamanı" yazılı posteri asıldı
Balya balya para ile kameraların karşısına geçen besici meydan okudu Balya balya para ile kameraların karşısına geçen besici meydan okudu
Yozgat terminalinde sözlü taciz iddiasına tekme tokat dayak Yozgat terminalinde sözlü taciz iddiasına tekme tokat dayak

22:02
Yok böyle bir final Şampiyonlar Ligi’ni kazanan takımı penaltılar belirledi
Yok böyle bir final! Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımı penaltılar belirledi
21:17
Şampiyonlar Ligi finalinde silahlı polisler görev yaptı
Şampiyonlar Ligi finalinde silahlı polisler görev yaptı
20:53
Paris savaş alanına döndü Onlarca taraftar gözaltına alınıyor
Paris savaş alanına döndü! Onlarca taraftar gözaltına alınıyor
20:50
11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini TikTok’a koyan anne tutuklandı
11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini TikTok'a koyan anne tutuklandı
20:25
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Göz yummayacağız“ çıkışına rest
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun "Göz yummayacağız" çıkışına rest
20:00
Özgür Özel’den, İsmet İnönü’nün kabri önünde olay sözler: Namussuzlardan çok daha cesur olacağız
Özgür Özel'den, İsmet İnönü'nün kabri önünde olay sözler: Namussuzlardan çok daha cesur olacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 22:07:26. #7.13#
SON DAKİKA: Kanye West İstanbul'da Konser Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.