Kara Ağaç Destanı'nın 4. bölümünde neler olacak:
Sultan'ın, Osman Ağa'nın ölümüyle ilgili söyledikleri ve Merdo'nun Latif Bey'e teslim edilmesi Ömer'i hayal kırıklığına uğratır.
Merdo adım adım infaza götürülürken Ömer, onu kurtarmak için kendi yöntemleriyle hareket etmeye karar verir.
Sultan, babasının kendi eliyle yaptığı beşikte beklenmedik bir gizeme rastlar. Bu gizemin peşine düştüğünde beşiğin daha büyük bir sırrın parçası olduğunu anlar.
İşin içinden çıkamayınca Sultan'ın yolu Asiye'ye düşer. Asiye bir yandan büyük sırrı açığa çıkarmakla tehdit eden esrarengiz kadınla baş etmeye çalışırken diğer yandan Sultan'ın zorlu sorularına cevap vermek zorundadır.
Ömer'le arası bozulan Celal Ağa, tek varisinin elinden kaydığını gördüğü anda, tavrını değiştirir. Ömer'i kaybetmeyi göze alamayınca Latif Bey ile karşı karşıya gelir.
Latif Bey, uğradığı hakaretin karşısında öyle bir hamlede bulunur ki Kara Ağaç'ta dengeler sil baştan değişir.
Son Dakika › Magazin › Kara Ağaç Destanı 4. Bölümünde Neler Olacak? - Son Dakika
Eyüpsultan'da yaşanan feci kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nın babası Özer Aci, oğlu ve annesinin ABD'de gülerek sokakta dolaşmasına tepki gösterdi. Aci, bu davada son gülenin kendisi olacağını belirtti ve adaletin yerini bulacağına inandığını söyledi.
Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Aysu Keskin, Pınar Saka, Gizem Memiç ve Berna Canbeldek arasında düello yapıldı. Düelloda Aysu ile sona kalan Pınar, 5-3 yenilerek yarışmaya veda etti. Diskalifiye olan Sema Aydemir ise elenen Pınar'a gönderme yaparak 'Allah'ım çok şükür' repliğini paylaştı.
Squid Game dizisindeki rolüyle tanınan 79 yaşındaki Oh Young-soo, bir kadına cinsel istismarda bulunmak suçundan mahkemeye çıktı. Mahkeme tarafından suçlu bulunan oyuncuya 8 aylık ertelenmiş hapis cezası verildi.
Netflix'in yerli yapımlarından Kuş Uçuşu, final sezonuyla son kez izleyici karşısına çıkacak. Dizinin final sezonu 11 Nisan'da yayınlanacak.
Yetişkin filmlerde rol alarak bir döneme damga vuran Jenna Jameson, uzun süredir nadir görülen bağışıklık sistemi rahatsızlığıyla mücadele ediyor. Bir süre tekerlekli sandalye kullanan ünlü ismin kilolu haliyle adından söz ettirdi.
Sık sık hayat pahalılığından isyan eden Armağan Çağlayan, 5 litre zeytinyağı fiyatının 2 bin 500 TL olmasına tepki gösterdi.
Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından kaçırılan ehliyetsiz sürücü T.C. soruşturmasında, ünlü estetik uzmanı Bülent Cihantimur'un ifadesi tamamlandı. Cihantimur, Aci ailesiyle bağlantı kurduğunu ve kayıplar için üzgün olduğunu belirtti. Ayrıca, Cihantimur, Aci ailesine destek olacağını ve oğlunun Türkiye'ye gelerek hesap vermesi gerektiğini düşündüğünü ifade etti.
5 sene önce kısa süreli birliktelik yaşayan Ozan Güven ile Yüsra Geyik, Taş Kağıt Makas dizisinde buluşuyor. Güven'in başrol olduğu diziye dahil olan Geyik'in sahneleri ilerleyen bölümlerde ekrana gelecek.
Survivor All Star'da yapılan düelloda Gizem Memiç ve Berna Canbeldek rakiplerini yenerek eleme potasından çıktı. Aysu Keskin ve Pınar Saka arasındaki eleme düellosunu Aysu Keskin kazandı ve Pınar Saka yarışmaya veda etti. Pınar Saka duygusal bir konuşma yaparak rakiplerine teşekkür etti ve yolculuğunun bittiğini belirtti.
Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne ve baba olacaklarının müjdesini veren Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez çifti, dün bebeklerini kucağına aldı. İki başarılı oyuncu, oğullarına Hazar adını verdi. Başarılı oyuncu Taner Ölmez de oğluyla ilk pozunu vermeyi ihmal etmedi. Çiftin ilk bebekleri Zeynep de 2022'nin mart ayında dünyaya gelmişti.
Sizin düşünceleriniz neler ?