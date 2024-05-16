Kara Ağaç Destanı Dizisinin Oyuncusu Olgun Şimşek'e Set Kazası - Son Dakika
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Kara Ağaç Destanı Dizisinin Oyuncusu Olgun Şimşek'e Set Kazası

Kara Ağaç Destanı Dizisinin Oyuncusu Olgun Şimşek\'e Set Kazası

Kara Ağaç Destanı dizisinin setinde Olgun Şimşek'in ayağına ağır bir saksı düştü. Oyuncunun sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

16.05.2024 03:12
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Ekranların sevilen oyuncusu Olgun Şimşek Kara Ağaç Destanı dizisinde Celal Ağa karakterini canlandırıyor. Her cuma TRT 1 ekranlarında yayımlanan dizinin setine sahne çekimleri sırasında talihsiz bir kaza yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ayağına oldukça ağır bir saksı düşen oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TALİHSİZ KAZAYI UCUZ ATLATTI

Motto Yapım imzalı TRT1'in cuma akşamları yayınlanan Kara Ağaç Destanı dizisinin setinde Olgun Şimşek'in ayağına saksı düştü.

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Kara Ağaç Destanı dizisi 7 Haziran'da sezon finali yapacak. Kapadokya'da çekilen dizinin Celal Ağa'sı Olgun Şimşek'in kavga sahnesi sırasında canını çok acıtan bir kaza yaşandı.

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Önümüzdeki hafta seyirci ile buluşacak olan bölümde Celal Ağa (Olgun Şimşek) Şehmuz'un (Halil Demir) verdiği görevi yerine getirmediğini öğrenince öfke krizine girip ona tekme tokat saldırıyor.

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Bu sahnenin çekimi sırasında oldukça ağır bir saksı usta oyuncunun ayağına düştü. Canı çok yanan oyuncuya hemen setin sağlık ekipleri müdahale etti.

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Yapılan kontrolde ayağında herhangi bir sorun tespit edilmeyen Şimşek, kendisini iyi hissedince çekimlere devam etti.

Kaynak: Magazinkolik

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SON DAKİKA: Kara Ağaç Destanı Dizisinin Oyuncusu Olgun Şimşek'e Set Kazası - Son Dakika
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