Kara Tahta dizisinde bu akşam neler olacak? Yolları ayrılan Atlas ve Irmak ne için bir araya gelecek? - Son Dakika
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Kara Tahta dizisinde bu akşam neler olacak? Yolları ayrılan Atlas ve Irmak ne için bir araya gelecek?

20.04.2022 14:04

Bu akşam 4. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak Kara Tahta dizisinde Irmak, annesinin baskısına rağmen Atlas'la yüzleşmek için okula gider. Atlas, kalbinin söylemek istediklerini aklıyla susturmaya çalışır.

Başrollerinde Miray Daner, Furkan Andıç ve Cengiz Bozkurt'un yer aldığı Kara Tahta dizisinde Atlas'ın bir tercih yapması gerekir. Atlas'ın vereceği bu büyük karar aynı anda çok fazla kişinin hayatını etkiler.

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"Irmak ve Atlas, bir kez daha aşklarına engel olanlar yüzünden iki ayrı yöne gitmek zorunda kalırlar. Tüm olanlara rağmen Irmak bir karar verir. Cevapsız bırakılan soruların yanıtını almak konusunda kendinden emindir.

Münevver, Bekir'i daha fazla idare edemeyeceğini anlar ve çok gerilir. Bu yüzden de Irmak üzerindeki baskısı artar. Irmak, annesinin baskısına rağmen Atlas'la yüzleşmek için okula gider. Atlas, kalbinin söylemek istediklerini aklıyla susturmaya çalışır. Irmak'ın cevabını almak istediği sorular için Atlas'ın bir tercih yapması gerekir. Atlas'ın vereceği bu büyük karar aynı anda çok fazla kişinin hayatını etkiler. İskender'in istediği parayı Bekir'den almak için elinde tuttuğu delil ise tüm dengeleri alt üst edebilecek güçtedir. "

Kara Tahta dizisinde bu akşam neler olacak? Yolları ayrılan Atlas ve Irmak ne için bir araya gelecek?
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Furkan Andıç, Miray Daner, Kara Tahta, Trt 1, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kara Tahta dizisinde bu akşam neler olacak? Yolları ayrılan Atlas ve Irmak ne için bir araya gelecek? - Son Dakika


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