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Kardeşi Selçuk Tektaş'ın acısını hala yaşayan Alişan'dan yürek parçalayan sözler: Günler geçmiyor - Son Dakika

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın acısını hala yaşayan Alişan'dan yürek parçalayan sözler: Günler geçmiyor

12.11.2021 21:50

Geçtiğimiz aylarda kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs sebebiyle kaybeden Alişan, kardeşiyle ilgili uzun süren suskunluğunu bozdu. Kardeşinin ölümünden sonra günlerin geçmediği belirten Alişan, "Psikolojik yardım aldım. Yanlış anlaşılır diye gülmekten çekiniyorum." ifadelerini kullandı.

4 ay önce 41 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş'ı Kovid-19 nedeniyle kaybeden ünlü şarkıcı Alişan, acı ölümün ardından içini döktü.

"GÜNLER GEÇMİYOR"

Magazin Masası'na konuşan Alişan, acı kaybının ardından hala günlerin geçmediğini, ailece çok sarsıldıklarını ve ağladıklarını söyledi.

"PSİKOLOJİK YARDIM ALDIM"

Annesi Suzan Tektaş'ın son durumdan da bahseden Alişan "Psikolojik yardım aldınız mı?" sorusuna, "Annemi bir kez zorla psikoloğa götürdük ama yapacak bir şey yoktu." dedi. Kendisinin de bu süreçte birkaç kez psikolojik yardım aldığını ekledi.

"YANLIŞ ANLAŞILIR DİYE GÜLMEKTEN ÇEKİNİYORUM"

Kardeşinin acısını atlatamayan Alişan hala gülmekten çekindiğini de dile getirerek, "Yanlış anlaşılır diye gülmekten çekiniyorum. Hayat devam ediyor, ayakta kalmak zorundayım." dedi.

Selçuk Tektaş, Alişan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kardeşi Selçuk Tektaş'ın acısını hala yaşayan Alişan'dan yürek parçalayan sözler: Günler geçmiyor - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kardeşi Selçuk Tektaş'ın acısını hala yaşayan Alişan'dan yürek parçalayan sözler: Günler geçmiyor - Son Dakika
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