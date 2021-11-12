4 ay önce 41 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş'ı Kovid-19 nedeniyle kaybeden ünlü şarkıcı Alişan, acı ölümün ardından içini döktü.
Magazin Masası'na konuşan Alişan, acı kaybının ardından hala günlerin geçmediğini, ailece çok sarsıldıklarını ve ağladıklarını söyledi.
Annesi Suzan Tektaş'ın son durumdan da bahseden Alişan "Psikolojik yardım aldınız mı?" sorusuna, "Annemi bir kez zorla psikoloğa götürdük ama yapacak bir şey yoktu." dedi. Kendisinin de bu süreçte birkaç kez psikolojik yardım aldığını ekledi.
Kardeşinin acısını atlatamayan Alişan hala gülmekten çekindiğini de dile getirerek, "Yanlış anlaşılır diye gülmekten çekiniyorum. Hayat devam ediyor, ayakta kalmak zorundayım." dedi.
Son Dakika › Magazin › Kardeşi Selçuk Tektaş'ın acısını hala yaşayan Alişan'dan yürek parçalayan sözler: Günler geçmiyor - Son Dakika Magazin