Kardeşi Selçuk Tektaş'ın acısını hala yaşayan Alişan'dan yürek parçalayan sözler: Günler geçmiyor

4 ay önce 41 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş'ı Kovid-19 nedeniyle kaybeden ünlü şarkıcı Alişan, acı ölümün ardından içini döktü.

"GÜNLER GEÇMİYOR"

Magazin Masası'na konuşan Alişan, acı kaybının ardından hala günlerin geçmediğini, ailece çok sarsıldıklarını ve ağladıklarını söyledi.

"PSİKOLOJİK YARDIM ALDIM"

Annesi Suzan Tektaş'ın son durumdan da bahseden Alişan "Psikolojik yardım aldınız mı?" sorusuna, "Annemi bir kez zorla psikoloğa götürdük ama yapacak bir şey yoktu." dedi. Kendisinin de bu süreçte birkaç kez psikolojik yardım aldığını ekledi.

"YANLIŞ ANLAŞILIR DİYE GÜLMEKTEN ÇEKİNİYORUM"

Kardeşinin acısını atlatamayan Alişan hala gülmekten çekindiğini de dile getirerek, "Yanlış anlaşılır diye gülmekten çekiniyorum. Hayat devam ediyor, ayakta kalmak zorundayım." dedi.