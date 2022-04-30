Kardeşlerim'in Yıldızından Aşk İtirafı! Sevgilisi Bakın Kimmiş? - Son Dakika
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Kardeşlerim'in Yıldızından Aşk İtirafı! Sevgilisi Bakın Kimmiş?

30.04.2022 19:07
Kardeşlerim'in Yıldızından Aşk İtirafı! Sevgilisi Bakın Kimmiş?

Kardeşlerim dizisinde Su Burcu Yazgı Coşkun ile iyi bir uyum yakalayan ve hayran kitlesini genişleten Onur Seyit Yaran, hayatında birisinin olduğunu açıklamıştı. Onur Seyit Yaran'ın sevgilisi kim? İşte detaylar...

Son dönemin gözde oyuncularından olan Onur Seyit Yaran, sosyal medyada sevenlerinden övgü dolu yorumlar alıyor.

Kardeşlerim dizisinde Su Burcu Yazgı Coşkun ile iyi bir uyum yakalayan ve hayran kitlesini genişleten Onur Seyit Yaran, geçtiğimiz günlerde hayatında birisinin olduğunu açıkladı.

PARTNERİYLE AŞK MI YAŞIYOR?

Sosyal medyada ortaya atılan bir iddiaya göre; Onur Seyit Yaran'ın hayatındaki kişinin partneri Su Burcu Yazgı Coşkun olduğu öne sürüldü.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları, "Çok yakışıyorlar", "Eğer aşk yaşıyorlarsa hiç şaşırmayız" ve "Çok uyumlu bir ikili" yorumlarını yaptılar.

ONUR SEYİT YARAN KİMDİR?

Onur Seyit Yaran, 1995 yılında İstanbul'da doğdu. Haliç Üniversitesi Spor Akademisi Spor Yöneticiliği Bölümü'nde eğitim aldı. Onur Seyit Yaran, satranç sporcusudur. Onur Seyit Yaran, 2016 Best Model Türkiye ve Best Model of The World birincisi oldu. 'Vuslat' ve 'Kalk Gidelim' ve 'Kardeşlerim' gibi dizilerde rol aldı.

SU BURCU YAZGI COŞKUN KİMDİR?

Su Burcu Yazgı Coşkun, 15 Nisan 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Setlere 2012 yılında adım atanSu Burcu Yazgı Coşkun, uzun bir süre çocuk rollerinde oynadı. Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Su Burcu Coşkun, Kırmızı Oda ve Kardeşlerim dizisiyle hayran kitlesini genişletti.

KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU

Kardeşlerim, hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların birlikte üstesinden gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp, birbirlerinden güç alan dört kardeşin hikayesini konu ediyor.

Kardeşlerim'in Yıldızından Aşk İtirafı! Sevgilisi Bakın Kimmiş?
Kardeşlerim'in Yıldızından Aşk İtirafı! Sevgilisi Bakın Kimmiş?
Kardeşlerim'in Yıldızından Aşk İtirafı! Sevgilisi Bakın Kimmiş?
Kardeşlerim'in Yıldızından Aşk İtirafı! Sevgilisi Bakın Kimmiş?

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kardeşlerim'in Yıldızından Aşk İtirafı! Sevgilisi Bakın Kimmiş? - Son Dakika


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