Karesi'de gençler için Bi'dolu etkinlik - Son Dakika
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Karesi'de gençler için Bi'dolu etkinlik

11.05.2022 15:50
Karesi'de gençler için Bi'dolu etkinlik

Karesi Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı düzenleyeceği etkinliklerle gençlerle birlikte şölen havasında kutlayacak.

Karesi Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı düzenleyeceği etkinliklerle gençlerle birlikte şölen havasında kutlayacak. Karesi'de Bi'dolu Etkinlik programı ile yazar Kahraman Tazeoğlu ve Gece Yolcuları gurubu gençlerle bir araya gelirken, Karesi Belediyesi Millet Kıraathanesi açılışı gerçekleştirilecek.

Balıkesir'de, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Karesi Belediyesi'nin düzenleyeceği bir dizi etkinlik ile renklenecek. Karesi Belediyesi, gençlere özel hazırladığı Karesi'de Bi'dolu Etkinlik programı ile Millet Kıraathanesi açılışını gerçekleştirerek, ünlü yazar Kahraman Tazeoğlu ve Gece Yolcuları adlı gurubu gençlerle buluşturacak. Etkinliklerde 2. Karesi 19 Mayıs Gençlik haftası ELO Satranç Turnuvası da düzenlenecek.

Herşey gençlerimiz için

Kültürel, sosyal, sanatsal ve fiziksel gelişimlerini destekleyici etkinlikleri ve yatırımları hayata geçiren Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, bunlara yenilerini eklemeye devam ediyor. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında gerçekleştirilecek olan Karesi'de Bi'dolu Etkinlik programı 14-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Karesi 19 Mayıs Gençlik haftası ELO Satranç Turnuvası ile başlayacak. Kutlamalar 18 Mayıs günü saat 14.00'da ünlü yazar Kahraman Tazeoğlu'nun Karesi Millet Bahçesi'nde 'Kitap Aşkı' konulu söyleşi ve imza töreni ile devam edecek. Söyleşi ardından saat 15.00'da ise Millet Bahçesi içerisinde yeralan Karesi Belediyesi Millet Kıraathanesi açılışı gerçekleştirilecek. Kutlamalar saat 21.00'da Karesi Belediyesi Spor Toto Tesisileri'nde Gece Yolcuları adlı gurubun konseri ile son bulacak. - BALIKESİR

Karesi'de gençler için Bi'dolu etkinlik
Karesi'de gençler için Bi'dolu etkinlik
Karesi'de gençler için Bi'dolu etkinlik
Karesi'de gençler için Bi'dolu etkinlik
Karesi'de gençler için Bi'dolu etkinlik
Karesi'de gençler için Bi'dolu etkinlik
Karesi'de gençler için Bi'dolu etkinlik

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Kahraman Tazeoğlu, Balıkesir, gençlik, Mayıs, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Karesi'de gençler için Bi'dolu etkinlik - Son Dakika


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