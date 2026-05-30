Karnı burnunda sahneye çıkan Melike Şahin, performansıyla tepki çekti

Son dönemin popüler isimlerinden Melike Şahin, bebek beklediğini müjdelemesinin ardından yoğun konser takvimini sürdürmeye devam ediyor. Hamilelik sürecine rağmen hayranlarıyla buluşmaya devam eden ünlü şarkıcının sahnedeki performansı ise tartışma konusu oldu.
Konser sırasında şarkılarını seslendirirken güçlük çektiği ve zorlandığı görülen Melike Şahin’in bu performansı, salondaki bazı müzikseverleri memnun etmedi. Sanatçının hamilelik sürecinden dolayı sahnede zorlandığını belirten dinleyiciler, bu durumun performansa olumsuz yansıdığını savundu.
Konseri izleyen seyirciler, Şahin’in sahnede canlı performans sergilerken nefes kontrolünde yaşadığı problemleri sosyal medyada eleştirdi. Bir seyircinin paylaştığı ve dikkat çeken yorumda şu ifadeler yer aldı: "Evet hamilesin. Nefesin yetmiyor olabilir ama bence bu seyirciye saygısızlıktır."
