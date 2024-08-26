Karpuz Üreticisi Düğün Davetiyesi Olarak Kullandı - Son Dakika
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Karpuz Üreticisi Düğün Davetiyesi Olarak Kullandı

Karpuz Üreticisi Düğün Davetiyesi Olarak Kullandı

Denizli'de ürettiği karpuzları elinde kalan bir çiftçi, düğün davetiyesi olarak dağıttı. Eski belediye başkanı ise düğünde geline Kale biberi taktı.

26.08.2024 09:46  Güncelleme: 09:48
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Denizli'de geçtiğimiz günlerde ürettiği karpuzları elinde kalan üreticisi, ürünlerini düğün davetiyesi olarak dağıtmıştı. Düğün davetiyesini alan eski belediye başkanı, düğünde geline Kale biberi taktı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde maliyet artışı, çiftçilerin üretim sürecini olumsuz etkiledi. Üretim maliyetlerinin karşılamakta güçlük çeken çiftçi, pazarda kilo fiyatı 8-10 TL arasında değişen karpuzu tarlada 80 kuruş fiyat verildiği için ürünleri toplamaktan vazgeçti. Elin kalan karpuz üreticisi Yüksel Şan ise ilginç bir yöntemle değerlendirmişti. Elinde kalan karpuzları dünya evine girecek olan kızının düğün davetiyesi olarak kullanmıştı. Dün ise karpuz davetiyeli düğün, gerçekleşti. Davetiyeyi alan eski Kale Belediye Başkanı İbrahim Yarımca, düğün akşamı geline Kale biberi taktı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Karpuz Üreticisi Düğün Davetiyesi Olarak Kullandı - Son Dakika

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