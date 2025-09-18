Karsu'dan annelik itirafı: İstediği çocuk sayısı herkesi şaşırttı - Son Dakika
Karsu'dan annelik itirafı: İstediği çocuk sayısı herkesi şaşırttı

Karsu\'dan annelik itirafı: İstediği çocuk sayısı herkesi şaşırttı
18.09.2025 10:10
Anne olduktan sonra hayatının çok daha mutlu bir döneme girdiğini söyleyen Karsu, ''Zor ama tarifsiz bir mutluluk'' sözleriyle duygularını dile getirdi. Çocuğunun gelişim sürecini ''sihirli iki yaş'' olarak tanımlayan sanatçı, artık 10 çocuk istediğini söyleyerek dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl Mike Schrama ile dünyaevine giren şarkıcı Karsu, geçtiğimiz nisan ayında anne olmuştu. Oğluna "Blues Dönmez Schrama" adını veren sanatçı, şimdi ise katıldığı Bambaşka Sohbetler programında yaptığı içten açıklamalarla gündeme geldi.

"ANNE OLMAK HAYATIMI ÇOK DAHA MUTLU HALE GETİRDİ"

Karsu, anne olduktan sonra hayatının bambaşka bir anlam kazandığını dile getirdi. Zorluklar yaşasa da bu sürecin kendisine tarifsiz bir neşe kattığını belirten sanatçı, şu sözlerle duygularını paylaştı: Akşamları uyumuyorum evet, zor. Ama nasıl mutlu bir hayata kavuştuğumu anlatamam.

"2 YAŞ FELAKET DEĞİL, SİHİRLİ BİR DÖNEM"

Toplumda sıkça dile getirilen "terrible two" (felaket iki yaş) klişesine katılmadığını söyleyen Karsu, bu dönemi tam tersine "magical two" yani sihirli iki yaş olarak tanımladı: Çocuk bu süreçte birey olduğunu hissettiriyor, sınırlarını öğreniyor, sorular soruyor. Karakter oluşuyor, 'hayır' diyebiliyor. Ben bunun olmasını çok isterim.

"10 ÇOCUK İSTİYORUM"

Annelik sürecinin kendisine büyük mutluluk kattığını belirten sanatçı, çocuk sahibi olma konusundaki düşüncelerinin nasıl değiştiğini de samimi sözlerle aktardı. Daha önce "çocuk yap" baskısından rahatsızlık duyduğunu söyleyen Karsu, bugün geldiği noktayı şu ifadelerle özetledi, "Ya bu ilk başta anlattığım gibi bunu gerçekten bilmiyordum. Bütün Türk teyzelere teşekkür ederim. Çocuk yap çocuk yap diye ısrar ediyorlardı. Ulan diyordum bir karışma hayatıma. Şimdi haklıymışsınız diyorum ve teşekkür ediyorum. 10 tane istiyorum şimdi. 10 tane."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Tamer gündüz:
    Hadi Bakalım Eniştenin Beline Kuvvet 6 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
