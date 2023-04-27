Kaşlarıyla herkesin diline düşen Mert Ramazan Demir, anlattığı anısıyla tebessüm ettirdi: Kaşlarımı makinayla kestim, sonra da dua ettim - Son Dakika
Üye Girişi

Kaşlarıyla herkesin diline düşen Mert Ramazan Demir, anlattığı anısıyla tebessüm ettirdi: Kaşlarımı makinayla kestim, sonra da dua ettim

27.04.2023 11:30

Şahmaran ve Yalı Çapkını dizisinin başrollerinden Mert Ramazan Demir, katıldığı programda sürekli hakkında yorumlarda bulunulan kaşlarıyla ilgili bir anısını paylaştı. Lise arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini ve yaşadığı travmayı dile getiren Demir, "Lisede makinayla kaşlarımı kestim ve aylarca çıkmadı. Bütün özgüvenim gitmişti. Kaşlarımın çıkması için çok dua ettim" ifadelerini kullandı.

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterini oynayan Mert Ramazan Demir, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Demir, alay konusu olan kalın kaşlarıyla ilgili de lisede yaşadığı bir anısını anlattı.

"LİSEDE KAŞLARIMI MAKİNAYLA ALDIM, SONRA DA ÇIKMASI İÇİN DUA ETTİM"

"Kaşlarını alıyor musun?" sorusu üzerine konuşan genç oyuncu, "Sizin de böyle bir kaşınız olsa bir el atardınız. Sen beni bir de lisede görecektin. Kaşlarımdan dolayı benimle çok dalga geçiyorlardı. Benim en büyük travmalarımdan biriydi. Şu anda da sevdiğim şeylerden biri. Liseye giderken bir gün çok fena tutuldum ve makinayla kaşlarımı kestim. Sadece kaşımın kenarları kalmıştı. Lanet olsun ya. Yazın fırında çalışırken bir kaşçı abla geldi ve 'sen bu kaşına ne yaptın?' diye sordu. Bana 'kaş küser' dedi. Kaş çıkmıyormuş yani ve benim kaşlarım uzun zaman çıkmadı. O kaşlarımın şekli benim bütün özgüvenimi aldı. Kaşlarımın çıkması için çok dua ettim. Gülerek anlatıyorum ama çok zordu" dedi.

Kaşlarıyla alay konusu olan Mert Ramazan Demir, anısıyla herkesi güldürdü: Kaşlarımı makinayla kestim, sonra da dua ettim
Kaşlarıyla alay konusu olan Mert Ramazan Demir, anısıyla herkesi güldürdü: Kaşlarımı makinayla kestim, sonra da dua ettim
Kaşlarıyla alay konusu olan Mert Ramazan Demir, anısıyla herkesi güldürdü: Kaşlarımı makinayla kestim, sonra da dua ettim
Kaşlarıyla alay konusu olan Mert Ramazan Demir, anısıyla herkesi güldürdü: Kaşlarımı makinayla kestim, sonra da dua ettim
YORUMLAR
500
Birlikte tatile yapan Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu, aşk iddialarını reddetti Birlikte tatile yapan Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu, aşk iddialarını reddetti

Mert Ramazan Demir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kaşlarıyla herkesin diline düşen Mert Ramazan Demir, anlattığı anısıyla tebessüm ettirdi: Kaşlarımı makinayla kestim, sonra da dua ettim - Son Dakika


Son Dakika
11:36 Sergen Yalçın, Fenerbahçe'ye kapı araladı
11:37 Metroda oluşan yoğunluğu katılmak istemeyen vatandaş, yürüyen merdivenlere ters yönden binerek kalabalıktan kaçmaya çalıştı
11:30 Kaşlarıyla herkesin diline düşen Mert Ramazan Demir, anlattığı anısıyla tebessüm ettirdi: Kaşlarımı makinayla kestim, sonra da dua ettim
11:26 Söyledikleri taraftarı bile şaşırttı! Fenerbahçe'de Sergen Yalçın dönemi mi başlıyor?
11:13 Metrodaki kalabalığa girmek istemeyen vatandaş, yürüyen merdivenlere ters yönden bindi
11:08 Kaşlarıyla alay konusu olan Mert Ramazan Demir, anısıyla herkesi güldürdü: Kaşlarımı makinayla kestim, sonra da dua ettim
11:04 Türklerin rahat oy kullanabilmesi için ek sandık kurulmasına Almanya'dan ret cevabı geldi
10:57 Sırtında şimdiye kadar görülmemiş bir yumruyla dünyaya gelen çocuğa "Kaplumbağa" lakabını taktılar
10:50 Nusret Gökçe, çalışanları tarafından ayrımcılık ve dekolteli giyinme zorunluluğu iddiaları nedeniyle mahkemelik oldu
10:48 Memleket Partisi'nin milletvekili adayı, "AK Parti'nin ekmeğine yağ sürülüyor" diyerek istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2023 11:48:28. #1.13#
SON DAKİKA: Kaşlarıyla herkesin diline düşen Mert Ramazan Demir, anlattığı anısıyla tebessüm ettirdi: Kaşlarımı makinayla kestim, sonra da dua ettim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement