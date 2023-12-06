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Kate Middleton altın elbisesi ve tacıyla göz kamaştırdı - Son Dakika
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Kate Middleton altın elbisesi ve tacıyla göz kamaştırdı

Galler Prensesi Kate, Buckingham Sarayı Noel Diplomatik Resepsiyonu'nda ışıltılı elbisesi ve gösterişli tacıyla büyüledi.

Kate Middleton altın elbisesi ve tacıyla göz kamaştırdı
06.12.2023 - 15:38,  Güncelleme: 15:41
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3 çocuk annesi Galler Prensesi Kate Middleton, Buckingham Sarayı Noel Diplomatik Resepsiyonu'na katıldı. Middleton, elbisesi ve tacıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

ELBİSESİ 129 BİN TL

Galler Prensesi, Buckingham Sarayı resepsiyonunda parıldayan altın rengi Jenny Packham elbisesiyle ve Diana'nın Cambridge Lover's Knot tacıyla görüntülendi. Kral Charles, Kraliçe Camilla ve Galler Prensi'nin eşlik ettiği 41 yaşındaki Kate, pullu süslenmiş, yaklaşık 129 bin TL değerindeki pembe altın Jenny Packham 'Georgia' elbisesiyle ilgi odağı oldu.

TACI 12 KEZ TAKTI

Kate Middleton, davette Kraliçe Mary'nin Sevgilisinin Düğüm Tacı'nı taktı. Galler Prensesi,bu tacı 2015'ten bu yana 12 kez taktı. Bu parça, aynı zamanda onu birçok kez giyen merhum kayınvalidesi Prenses Diana'nın da favorisiydi.

Kate Middleton altın elbise ve pırlantalarıyla göz kamaştırdı
Kate Middleton altın elbise ve pırlantalarıyla göz kamaştırdı
Kate Middleton altın elbise ve pırlantalarıyla göz kamaştırdı
Kate Middleton altın elbise ve pırlantalarıyla göz kamaştırdı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Magazin
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Son Dakika Magazin Kate Middleton altın elbisesi ve tacıyla göz kamaştırdı - Son Dakika


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