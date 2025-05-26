Katy Perry, sahnede şarkı söylediği sırada sütyeni açıldı - Son Dakika
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Katy Perry, sahnede şarkı söylediği sırada sütyeni açıldı

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Katy Perry, sahnede şarkı söylediği sırada sütyeni açıldı
26.05.2025 13:29  Güncelleme: 13:41
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Katy Perry, sahnede şarkı söylediği sırada sütyeni açıldı
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Ünlü şarkıcı Katy Perry, Las Vegas'taki konserinde kıyafet kazası yaşadı. 'Part Of Me' şarkısını söylerken sahne boyunca koştuğu sırada, metalik üstünün arkadan açıldığını fark etti. Durumu anlayınca 'Lanet olsun, sütyenim çıkacak!' diye bağıran Perry, bir ekip üyesinin yardımıyla durumu düzeltti. Kaza sonrası Perry, seyircilere şaka yaparak 'Beni üstsüz görmek için yeterince para ödemediniz' dedi. Şarkıcı şu anda 'Lifetimes' adlı 84 konserlik turnesinin ortasında.

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Las Vegas'taki son konserinde beklenmedik bir sahne kazasıyla karşılaştı. 40 yaşındaki pop yıldızı, "Part Of Me" şarkısını seslendirdiği sırada sahne kostümünün azizliğine uğradı. Oldukça enerjik geçen performans sırasında sahne boyunca koşturan Perry, bir anda kostümünün arka kısmının açıldığını fark etti.

Konser alanında kısa süreli bir şaşkınlık yaşanırken Perry, durumu "Lanet olsun, sütyenim çıkacak!" sözleriyle seyircilere aktardı. Şarkıcının bu çıkışı seyirciler arasında kahkahalara neden olurken, bir sahne görevlisi hızla yardımına koştu. "Patrick, sütyenimi tak" diyerek durumu profesyonellikle idare eden Perry, sahne arkası ekibin müdahalesi sırasında dans etmeyi sürdürdü.

Seyirciler, bu anları coşkulu alkışlarla desteklerken, Perry de esprili kişiliğini konuşturarak "Beni üstsüz görmek için yeterince para ödemediniz" sözleriyle olaya mizahi bir yaklaşım getirdi. Küçük bir kazayla kesintiye uğrayan gösteri, Perry'nin sahneye olan hakimiyeti sayesinde hızla normale döndü ve sanatçı konserine kaldığı yerden devam etti.

Katy Perry şu sıralar, eleştirmenler tarafından beklenen ilgiyi görmeyen yedinci stüdyo albümü "143"ün ardından başlattığı "Lifetimes" turnesi kapsamında sahne alıyor. 84 konserlik bu kapsamlı turne, sanatçının kariyerinde önemli bir yer tutuyor. Las Vegas konserinde yaşanan bu an ise, turnenin en çok konuşulan anlarından biri olmaya aday görünüyor.

Katy Perry, sahnede şarkı söylediği sırada sütyeni açıldı
Katy Perry, sahnede şarkı söylediği sırada sütyeni açıldı
Katy Perry, sahnede şarkı söylediği sırada sütyeni açıldı
Katy Perry, sahnede şarkı söylediği sırada sütyeni açıldı
Katy Perry, sahnede şarkı söylediği sırada sütyeni açıldı

Kültür Sanat, Katy Perry, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Magazin Katy Perry, sahnede şarkı söylediği sırada sütyeni açıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • 12341234:
    bişey olmaz alışık onlar 16 0 Yanıtla
  • The Inside Of The Canım:
    Düzgün haber yapsanız artık ? Resimler mozaikli. Video link yok mu ? 7 4 Yanıtla
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