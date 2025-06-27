Katy Perry'ye büyük şok: Kocası Orlando Bloom başka bir kadınla yakalandı! - Son Dakika
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Katy Perry'ye büyük şok: Kocası Orlando Bloom başka bir kadınla yakalandı!

Katy Perry\'ye büyük şok: Kocası Orlando Bloom başka bir kadınla yakalandı!
27.06.2025 12:02
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Orlando Bloom, Katy Perry ile olan ayrılığının ardından Venedik'te başka bir kadınla samimi şekilde görüntülendi. Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in düğün partisinde Bloom, ismi bilinmeyen bir kadınla geceyi geçirdi. Bu olay, Perry ile olan ayrılıklarının doğrulanmasının hemen ardından geldi. Bloom ve Perry, 2016'da birliktelik yaşamış, 2019'da nişanlanmış ve 2020'de bir kız çocukları olmuştu.

Orlando Bloom, Katy Perry ile olan ayrılığının ardından Venedik'te başka bir kadınla samimi şekilde görüntülendi.

Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in İtalya'nın Venedik şehrinde düzenlediği dev düğün partisinde, ünlü oyuncu Orlando Bloom, ismi bilinmeyen esmer bir kadınla geceyi geçirdi. Parti, ani bastıran fırtına nedeniyle erken sona erdi, ancak Bloom'un bu geceki görüntüsü magazin gündemine damga vurdu.

47 yaşındaki Bloom, partiden sonra gizemli kadınla birlikte ayrılırken objektiflere yakalandı. Bu olay, Katy Perry ile olan ayrılıklarının doğrulanmasının hemen ardından geldi. Çiftin ayrıldığı, uzun süredir konuşulan dedikoduların ardından Perşembe günü bazı kaynaklar tarafından netleşti.

Orlando ve Katy, ilk kez 2016 yılında birlikte olmuştu. Ayrılıp barıştıktan sonra 2019'da nişanlandılar ve 2020 yılında Daisy Dove adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi. Ancak son zamanlarda Katy'nin parmağında nişan yüzüğü görülmemesi ve turne sürecindeki yoğunluğu, ilişkinin sona erdiği söylentilerini güçlendirmişti.

Orlando Bloom'un, Bezos ve Sanchez'in üç gün sürecek görkemli düğününe Katy Perry olmadan katılması da ayrılığı doğrular nitelikteydi. Katy şu anda Avustralya turnesinde olduğu için düğüne katılamadı.

Düğün partisine Kim Kardashian, Tom Brady, Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, Ivanka Trump ve Kardashian-Jenner ailesinin diğer üyeleri de davetliydi. Parti esnasında Orlando Bloom'un Kim Kardashian ile kısa bir öpücükle selamlaştığı ve kardeşi Khloe Kardashian ile sohbet ettiği görüldü.

Ancak Venedik'teki sıcak ve nemli hava, akşam saatlerinde yerini kuvvetli yağmur ve fırtınaya bıraktı. Şiddetli rüzgar, masa örtülerini uçurdu, yıldırımlar gökyüzünü aydınlattı. VIP misafirler hızla teknelere binerek davet alanını terk etti.

Lauren Sanchez ise tüm bu kaosa rağmen morallerini bozmadı. Üzerindeki altın korseli elbisesiyle dikkat çeken Sanchez, smokinli adamlar tarafından şemsiyelerle korunarak mekândan çıkarıldı. Jeff Bezos da sevgilisini yalnız bırakmadı ve hemen arkasından yürüyerek ona eşlik etti.

Bezos ve Sanchez'in üç günlük düğününe yaklaşık 200 özel davetli katılacak. Düğün, 27 Haziran Cuma günü resmi nikahla sona erecek.

Katy Perry'ye büyük şok: Kocası Orlando Bloom başka bir kadınla yakalandı!
Katy Perry'ye büyük şok: Kocası Orlando Bloom başka bir kadınla yakalandı!

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Son Dakika Magazin Katy Perry'ye büyük şok: Kocası Orlando Bloom başka bir kadınla yakalandı! - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Johny Guitar:
    ulan bu hatun bile aldatıyorsa bizim evdeki hatunlar bize laf etmesin 1 2 Yanıtla
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