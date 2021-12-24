İçerisinde bulunduğumuz ekonomik durumu yorumlayan Hülya Avşar'ın "Mutlaka bu tür günleri ve bu zamanları öngörüp, biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. 'Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz?' falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günleri de kolay atlatacağız" şeklindeki sözleri büyük tepki çekti.
Avşar gelen tepkiler üzerine de kendine savundu. Avşar, açıklamasında "Simite takılanlar; hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum" ifadelerine yer verdi.
Hülya Avşar'a en ilginç tepki ise Tuğba Ekinci'den geldi. Sık sık polemikleriyle gündeme gelen Ekinci, yıldızının hiçbir zaman barışmadığı Avşar'ın bir fotoğrafını paylaşarak "Simit yiye yiye simit oldun zaten" yorumunda bulundu.
İşte Ekinci'nin o paylaşımı;
Son Dakika › Magazin › Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi - Son Dakika Magazin