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Kayınbiraderinin doğum günü partisine giden Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi oldu - Son Dakika

Kayınbiraderinin doğum günü partisine giden Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi oldu

14.01.2022 12:37
Kayınbiraderinin doğum günü partisine giden Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi oldu

Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti dün akşam Ozan Doğulu'nun doğum günü partisine katıldı. El ele kamera karşısına geçen çiftten Saat, tercih ettiği cesur transparan kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kenan Doğulu ile evliliğini boşanmanın eşiğinden döndüren Beren Saat, dün akşam eşiyle Ozan Doğulu'nun doğum günü partisine gitti. Parti önce basın mensuplarıyla karşılaşan çiftten Saat, soruları yanıtsız bırakmayı tercih etti. Sessizliğini koruyan güzel oyuncunun kıyafeti ise ilgi odağı oldu.

TRANSPARAN KIYAFETİ İKİYE BÖLDÜ

37 yaşındaki Beren Saat, transparan detaylı bir bluz tercih etti. Doğulu ile el ele kamera karşısına geçerek mutluluk pozu veren Saat'in kıyafet tercihi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım Saat'in kombinini çok beğenirken bir kısım da abartılı buldu.

Kayınbiraderinin doğum günü partisine giden Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi oldu

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve 5,1 milyon takipçisi bulunan Beren Saat, Ozan Doğulu ile bir fotoğrafını paylaşarak "Ozi Bro" notunu ekledi.

Kayınbiraderinin doğum günü partisine giden Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi oldu
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Kenan Doğulu, Ozan Doğulu, Beren Saat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kayınbiraderinin doğum günü partisine giden Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi oldu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kayınbiraderinin doğum günü partisine giden Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi oldu - Son Dakika
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