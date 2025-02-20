Kayınpederin geliniyle ilişkiye girdiği sahneyi RTÜK affetmedi - Son Dakika
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Kayınpederin geliniyle ilişkiye girdiği sahneyi RTÜK affetmedi

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RTÜK, NOW TV'ye Şakir Paşa Ailesi dizisindeki tepki çeken sahneyi manevi değerlere, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı bulunarak yüzde 3 idari para cezası ve 3 kez de program durdurma yaptırımı uyguladı.

20.02.2025 10:01
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Osmanlı'nın önde gelen paşa ailelerinden biri olan Şakir Paşa ailesinin sırlarla dolu yaşamlarını konu alan 'Şakir Paşa Ailesi' dizisinin 6. bölümünde Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte olması büyük tepki çekmişti.

SEYİRCİDEN ŞİKAYET YAĞDI

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş ve Meryem Uzerli gibi isimlerin kadrosunda olduğu dizi, çok sayıda şikayet alması üzerine RTÜK uzmanlarınca incelendi. İncelemede bazı sahnelerinin hem Türk toplumunun genel ahlakı ve millî manevi değerleriyle bağdaşmayacak bir biçimde izleyicilere aktarıldığı hem de aile birliğinin göz ardı edildiği değerlendirmesi yapıldı.

Kayınpederin geliniyle ilişkiye girdiği sahneyi RTÜK affetmedi

RTÜK AFFETMEDİ

Şakir Paşa Ailesi dizisine toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunmasına aykırı olduğu gerekçesiyle yüzde üç para cezası ve yayın durdurma müeyyideleri uygulandı.

Kayınpederin geliniyle ilişkiye girdiği sahneyi RTÜK affetmedi

DİZİNİN KONUSU

Dizinin hikayesi, Osmanlı'nın önde gelen paşa ailelerinden biri olan Şakir Paşa ailesinin sırlarla dolu yaşamlarına odaklanıyor. Büyükada'daki tarihi bir köşkte yaşayan bu ailenin hikâyesi, Halikarnas Balıkçısı olarak tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın, İtalyan eşi ve bebeğiyle ailesinin yanına dönüşüyle başlıyor. Bu dönüş, yalnızca aile içindeki ilişkileri değil, dönemin toplumsal yapısını da derinden etkileyecek olayları tetikliyor. Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın yanı sıra, ailenin fertlerinden modern Türk resminin öncüsü Fahrelnisa Zeid, Türkiye'nin ilk gravür sanatçısı Aliye Berger, ve ilk seramik sanatçılarından Füreya Koral gibi tarihî figürlerin yaşamlarından da kesitler sunuluyor.

Kayınpederin geliniyle ilişkiye girdiği sahneyi RTÜK affetmedi

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Şakir Paşa Ailesi, Televizyon, Magazin, Dizi, Aile, NOW, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kayınpederin geliniyle ilişkiye girdiği sahneyi RTÜK affetmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    now tv kapatılsın. bu ülkenin hayrına hiçbir işte yok. 145 29 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    Bence Ahlakın bozulmasının en temel sebebi film ve dizilerde ki ensest ilişkilerdir. Gençleri zinaya aile bireylerini ensest ilişkiye davet ediyor 153 11 Yanıtla
  • Adem Akpinar:
    bu ve benzeri dizileri kasıtlı olarak yapıyorlar. izlemeyin lütfen 134 14 Yanıtla
  • Nur:
    toplumda zaten daha beter ilişkiler var .herşeyiyle yok olmuş yozlaşmış bir ülke olduk .gündüz kuşağı daha rezil . 89 4 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Tabii bir osmanlı paşası mı yoksa valisi mi diyeyim her ne ise bunları yaptığını kabul etmek zorlarına gidiyor olabilir. Bu olay yaşanmış gerçek bir olay üzerinden yazılıyor. 11 70 Yanıtla
  • Sener Demir:
    Toplumsal yozlaşmaya sebep olan bu tür yapımlar, ülke aile değerleri için en büyük tehdit. kanalın derhal yayın hayatına son verilmeli en ağır cezalar yaptırımlar uygulanmalı. Para cezası ve yayın durdurm cezası yeterli bi çözüm olmaz, aile kavramı yok oluyor Rtük 59 6 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    now TV sapitdi 7/24 bu diziyi gösteriyor 27 11 Yanıtla
  • Kazım Özkan:
    ekonomi çoktümü ahlakta Çöker 25 13 Yanıtla
  • Yildiray:
    Türk milleti seviyor böyle entrikalı dizileri hemen hemen her dizide ahlaksızlık diz oyu ama moderniz çağdaşız diye kimse izlemeden geri kalmıyor adamlarda işi ni yapıyor 27 3 Yanıtla
  • Behzat null:
    Televizyon ve SOSYAL MEDYA toplumun genleri ile oynadı, bütün değerlerimizi ortadan kaldırdı ve ne yazık ki bu yıllar öncesinden planlanarak yapıldı. 9 0 Yanıtla
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