Kayınpederin geliniyle ilişkiye girdiği sahneyi RTÜK affetmedi

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Osmanlı'nın önde gelen paşa ailelerinden biri olan Şakir Paşa ailesinin sırlarla dolu yaşamlarını konu alan 'Şakir Paşa Ailesi' dizisinin 6. bölümünde Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte olması büyük tepki çekmişti.

SEYİRCİDEN ŞİKAYET YAĞDI

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş ve Meryem Uzerli gibi isimlerin kadrosunda olduğu dizi, çok sayıda şikayet alması üzerine RTÜK uzmanlarınca incelendi. İncelemede bazı sahnelerinin hem Türk toplumunun genel ahlakı ve millî manevi değerleriyle bağdaşmayacak bir biçimde izleyicilere aktarıldığı hem de aile birliğinin göz ardı edildiği değerlendirmesi yapıldı.

RTÜK AFFETMEDİ

Şakir Paşa Ailesi dizisine toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunmasına aykırı olduğu gerekçesiyle yüzde üç para cezası ve yayın durdurma müeyyideleri uygulandı.

DİZİNİN KONUSU

Dizinin hikayesi, Osmanlı'nın önde gelen paşa ailelerinden biri olan Şakir Paşa ailesinin sırlarla dolu yaşamlarına odaklanıyor. Büyükada'daki tarihi bir köşkte yaşayan bu ailenin hikâyesi, Halikarnas Balıkçısı olarak tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın, İtalyan eşi ve bebeğiyle ailesinin yanına dönüşüyle başlıyor. Bu dönüş, yalnızca aile içindeki ilişkileri değil, dönemin toplumsal yapısını da derinden etkileyecek olayları tetikliyor. Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın yanı sıra, ailenin fertlerinden modern Türk resminin öncüsü Fahrelnisa Zeid, Türkiye'nin ilk gravür sanatçısı Aliye Berger, ve ilk seramik sanatçılarından Füreya Koral gibi tarihî figürlerin yaşamlarından da kesitler sunuluyor.