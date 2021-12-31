"Kayıp Albay"dan haber var! Görümce parası için mi kaçırdı, yoksa gerçekler farklı mı?

Emekli albay Mustafa Kaya'nın son durumu, kim olduğu, bulunup bulunmadığı günlerdir merak konusu oldu... Müge Anlı bugünkü programda Mustafa Kaya'nın bulunduğunu duyurdu.

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Marmaris'te üç yıl öncesine kadar eşi Mustafa Kaya ile birlikte bir apart işleten Seyhan Kaya, Müge Anlı ekranlarında eşini ararken, dikkat çeken iddialar da ortaya attı. Görümcesinin Müge Anlı canlı yayınına bağlanmasının ardından sinirlerine hakim olamayan Seyhan Kaya, birbirinden ilginç suçlamalarda bulundu. Görümcesinin dolandırıcı olduğunu iddia eden Kaya, yuvasının dağılmasına izin vermeyeceğini tekrarladı.

Emekli Albay olan Mustafa Kaya'yı üç yıldır göremediğini dile getiren Seyhan Kaya, "Kocamı saklayan kişi görümcem" deyince izleyenler şoke oldu. Canlı yayında aile kavgası çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ilginç anlar yaşandı.

"APARTTA BAŞKA ADAMLA..."

Öte yandan bugünkü canlı yayına bağlanan ve Kaya ailesinin komşusu olduğunu söyleyen bir kadının iddiaları olayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Komşu, emekli albay Mustafa Kaya'nın, eşi Seyhan'ı apartta başka bir adamla gördüğünü ve boşanmak istediğini, kendisinden de şahitlik rica ettiğini öne sürünce, Seyhan Kaya komşuya ve görümcesine öfke kustu.

"GÖRÜMCEM TAM BİR KARAYILAN"

Seyhan Kaya, "Görümcem tam bir karayılan. Ormanının içine yemeyip içmeyip yaptığımız apartımızı satmak istiyorlar. Daha önce müşteri götürmüşler ama tapu işlemlerini yapan memur, eşimin sağlık durumunu fark edip onay vermemiş" sözlerini kullandı.

Mustafa Kaya'nın ilk eşinden olan kızı Sibel Kaya da Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlandı. Babasının yanında olduğunu söyleyen Sibel Kaya ile Seyhan Kaya arasında sert bir tartışma yaşandı.

MUSTAFA KAYA BULUNDU!

Mustafa Kaya'nın ise eşinin ve kızının yanına dönmek istemediği öğrenildi. Birinci evliliğinden olan kızı Sibel'in babası Mustafa Kaya için 'çok hakarete uğradığı için ailesini terk etmek zorunda kaldığı' yorumu Seyhan Kaya'yı çileden çıkardı. Müge Anlı'nın ekibi, Mustafa Kaya'ya ulaşarak konuştu. Albay emeklisi Kaya; "Eşimi artık istemiyorum, boşanacağım. Benimle konuşma bozukluğum yüzünden hep dalga geçer, vururdu. Çocuklarım ve eşim artık beni aramasın. Ben mutluyum" dedi. Sibel Kaya "Babama sahip çıkmak zorundayım" dedi.

AKLİ DENGESİ YERİNDE Mİ?

Konuşurken güçlük yaşadığı fark edilen Mustafa Kaya'nın akli dengesiyle ilgili çelişkiler oluşunca, hakkındaki detaylar da gündeme geldi. Albay emeklisi Kaya'nın heyet raporuna göre akıl sağlığının yerinde olduğu, askerlik görevinde iken bomba patlaması nedeniyle bir kulağında işitme kaybı olduğu ve bu nedenle de işitme kaybından kaynaklanan bir konuşma bozukluğu olduğu öğrenildi.