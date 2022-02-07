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Kaylie Jenner ve Travis Scott'ın en mutlu günü! Sadece kalp emojisiyle paylaştılar - Son Dakika

Kaylie Jenner ve Travis Scott'ın en mutlu günü! Sadece kalp emojisiyle paylaştılar

07.02.2022 14:15
Kaylie Jenner ve Travis Scott'ın en mutlu günü! Sadece kalp emojisiyle paylaştılar

Kylie Jenner ve ünlü rapçi Travis Scott ikinci bebeklerine kavuştu. Kylie Jenner ve Travis Scott, kızları Stormi'nin ardından ikinci bebeklerinin de dünyaya geldiğini tatlı bir paylaşımla duyurdular.

Kurduğu kozmetik markasıyla dünyanın en genç milyarderleri arasında gösterilen Kylie, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

2017 yazından beri ünlü rapçi Travis Scott ile beraber olan Kylie'nin 2018'de ilk çocuğu Stormi dünyaya gelmişti.

2017'den beri birlikte olan ve inişli çıkışlı ilişkileriyle sık sık gündeme gelen çift, 2019'da yeniden bir araya gelmiş ve o zamandan beri de mutluluk tablosu çiziyorlardı. Çift pazar günü de ikinci çocuklarını dünyaya getirdiklerini duyurdu.

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Kylie Jenner, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kaylie Jenner ve Travis Scott'ın en mutlu günü! Sadece kalp emojisiyle paylaştılar - Son Dakika Magazin


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