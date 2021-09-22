Üye Girişi
Kelebek'e 6 ödül! - Son Dakika

Kelebek'e 6 ödül!

22.09.2021 08:27
Kelebek'e 6 ödül!, System.String[]

Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından 25'incisi düzenlenecek olan Altın Objektif Ödülleri'ni kazanan isimler belli oldu.

Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından 25'incisi düzenlenecek olan Altın Objektif Ödülleri'ni kazanan isimler belli oldu.

Hürriyet Gazetesi Kelebek Eki, altı ödülle zirvede yer aldı. Haber dalında İsmail Bayrak, "Ozan Güven sevgilisini darp etti" ve "Boşanma sebebi Hadise mi?" haberleriyle iki kere ödüllendirilirken, Mehmet Üstündağ, "Emina'dan Mustafa Sandal'a haciz şoku" haberiyle ödüle layık görüldü.

Fotoğraf dalında, "Aşk Çeşme'si" haberindeki fotoğraflarıyla Deniz Boy ödüllendirilirken; röportaj dalında ise Anthony Hopkins ve Denzel Washington röportajlarıyla Barbaros Tapan iki kere ödüle layık görüldü.

KUTLAMA MESAJI

Turkcell ana sponsorluğunda, CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul ev sahipliğinde 27 Eylül Pazartesi akşamı düzenlenecek olan gala gecesinde basın meslek ödüllerinin yanı sıra tiyatro, müzik, sinema ve TV dünyasının en iyileri de ödüllendirilecek.

Hakan Bilgin ve Özge Özder'ın sunacağı tören öncesi bir açıklama yapan Magazin Gazetecileri Derneği Başkanı Okan Sarıkaya, "Magazin dünyasına damga vuran haberlere imza atan meslektaşlarımızı belirledik. 30 arkadaşımız mesleki ödüle layık görüldü. Her birini bu çalışmalarından dolayı MGD yönetimi olarak kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" dedi.

Çift Oscarlı aktör Denzel Washington, Barbaros Tapan'la yaptığı röportajda yönetmenlik deneyimlerini anlatmıştı. Anthony Hopkins, Barbaros Tapan'a verdiği röportajda yaşlanmakla ilgili çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

Kelebek'e 6 ödül!

Anthony Hopkins, Barbaros Tapan'a verdiği röportajda yaşlanmakla ilgili çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

Kelebek'e 6 ödül!

Mehmet Üstündağ, köşesinde yazdığı "Emina'dan Mustafa Sandal'a haciz" haberiyle ödüle layık görüldü.

Kelebek'e 6 ödül!

Çift Oscarlı aktör Denzel Washington, Barbaros Tapan'la yaptığı röportajda yönetmenlik deneyimlerini anlatmıştı.

Kelebek'e 6 ödül!

Tüm Türkiye, Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiğini İsmail Bayrak'ın haberinden öğrendi.

Kelebek'e 6 ödül!

Gündeş'in boşanma dilekçesinde yer alan ihanet iddialarındaki o ismin Hadise olduğu bu haberle ortaya çıkmıştı.

Kelebek'e 6 ödül!

Deniz Boy, Burçin Terzioğlu haberiyle fotoğraf ödülünü kazandı.

Kelebek'e 6 ödül!

Magazin Gazetecileri Derneği, Denzel Washington, Anthony Hopkins, Altın, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kelebek'e 6 ödül! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt 08:17 Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt Bu yılın sonuna kadar kamuya 100 bin yeni personel alınacak 08:06 Bu yılın sonuna kadar kamuya 100 bin yeni personel alınacak Meteoroloji uyardı! Bugün için 11 ilde turuncu ve sarı kodlu alarm verildi 07:20 Meteoroloji uyardı! Bugün için 11 ilde turuncu ve sarı kodlu alarm verildi
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Balotelli açıklaması: Bir deliye, deli denmez 00:49 Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Balotelli açıklaması: Bir deliye, deli denmez DEVA'ya en çok oy hangi partiden geldi? Babacan ellerindeki son anketin rakamlarını verdi 23:16 DEVA'ya en çok oy hangi partiden geldi? Babacan ellerindeki son anketin rakamlarını verdi Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti 22:08 Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti
Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan pozisyon! Beşiktaş maçının hakemine tepki yağıyor 21:22 Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan pozisyon! Beşiktaş maçının hakemine tepki yağıyor Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı 19:13 Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı

Son Dakika Haberleri
08:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı Times Meydanı'ndaki bazı led ekranlarda tanıtıldı
08:16 Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt
08:11 Son sahnesi ile dikkat çeken Masumlar Apartmanı'nda "Hikmet" ölüyor mu?
08:06 Bu yılın sonuna kadar kamuya 100 bin yeni personel alınacak
08:01 BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup
07:20 Meteoroloji uyardı! Bugün için 11 ilde turuncu ve sarı kodlu alarm verildi
07:19 Merakla beklenen Sadakatsiz dizisinin yayın tarihi 1 hafta ertelendi
07:18 BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya hitap etti: Tahammülümüz kalmadı
18:59 Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket! Rakip tribünler "Helal olsun sana" tezahüratıyla inledi
18:48 5 katlı binanın çatısından düşen kadın, hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı Times Meydanı'ndaki bazı led ekranlarda tanıtıldı         
08:29
Son sahnesi ile dikkat çeken Masumlar Apartmanı'nda Son sahnesi ile dikkat çeken Masumlar Apartmanı'nda "Hikmet" ölüyor mu?         
08:11
BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup         
08:02
BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya hitap etti: Tahammülümüz kalmadı BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya hitap etti: Tahammülümüz kalmadı         
07:18
Sergen Yalçın, A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'un sözlerine ateş püskürdü: Kıvırtmasın Sergen Yalçın, A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'un sözlerine ateş püskürdü: Kıvırtmasın         
23:46
Sergen Yalçın'dan canlı yayında Balotelli için olay sözler: Seviyesiz Sergen Yalçın'dan canlı yayında Balotelli için olay sözler: Seviyesiz         
22:48
Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası saha savaş alanına döndü Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası saha savaş alanına döndü         
22:07
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum         
19:40
Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm         
17:45
Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar         
17:39
12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı         
17:03
Mersin'in Mersin'in "ucuz ev cenneti" özelliğini tarihte kaldı! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya kadar yükseldi         
16:58
Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor         
16:12
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu 6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu         
14:24
Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti         
13:14
Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş         
12:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 08:44:10. #1.13#
SON DAKİKA: Kelebek'e 6 ödül! - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement