İş insanı Kemal Gülman, muhabirlerin "Genç sevgiliniz Eda Cideli'yi şiddet uyguladığınız iddia edildi. Neler söylersiniz?" sorusuna, "Hayatım boyunca bırakın kadını bir erkeğe bile el kadlrımadım. O iddia yalan" cevabını verdi.

"KENDİSİ İLE SADECE İŞ İLİŞKİMİZ VAR"

Gülman, kendisinden 58 yaş küçük avukat Eda Cideli ile aşk yaşamadığını ifade etti. İş insanı, "Kendisi bizim avukatımız. Bu yüzden herkes kız arkadaşım zannediyor. Öyle bir durum yok. Çocuk daha 28 yaşında. Kendisi ile sadece iş ilişkimiz var." ifadelerini kullandı.

"KENDİSİ HAYATINDA HİÇ 60 MİLYON TL GÖRMÜŞ MÜ?"

Kemal Gülman, "Eski eşiniz Feryal Gülman ile yalı davasında son durum ne?" sorusuna ise, "Siz sorun bakalım kendisine 60 milyonu hayatında hiç görmüş mü? Davalar uzun sürüyor maalesef. Hakimler hangisine karar versin?" diyerek sitem etti.

KEMAL GÜLMAN KİMDİR?

Kemal Gülman, Gülman Group'un sahibidir. 1932 yılı doğumlu olan Kemal Gülman aynı zamanda Gülman Group'un CEO'sudur. Kurumsal gayrimenkul yatırımcıları arasında yer almaktadır.

1952 yılında kurulan Gülman Group ticaret ve sanayi alanlarında faaliyet gösterdikten sonra, gayrimenkul sektöründe, ticari gayrimenkul yatırımlarına girerek projeler üretmeye başlamıştır. Gülman Group ayrıca lojistik ve depolama yatırımlarında da bulunmaktadır.

KEMAL GÜLMAN ÖZEL HAYATI

Gülman Group'un sahibi Kemal Gülman, 28 yıllık eşi Feryal Gülman'da geçtiğimiz yıl boşandı. Mahkeme Kemal Gülman'ın, eski eşi Feryal Gülman'a 60 milyon lira tazminat ödemesine hükmetmişti. Çiftin Arslan isminde bir oğlu var.

Kemal Gülman'ın bir süredir kendisinden 58 yaş küçük avukat Eda Cideli ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.