Beren Saat - Kenan Doğulu çiftinin evinde düzenlenen partiye birçok ünlü isim katıldı - Son Dakika
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Beren Saat - Kenan Doğulu çiftinin evinde düzenlenen partiye birçok ünlü isim katıldı

Beren Saat - Kenan Doğulu çiftinin evinde düzenlenen renkli partiye Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve diğer ünlüler katıldı. Kenan Doğulu'nun gitar şeklindeki beyaz pasta keserken eşi Beren Saat ile dans ettiği görüldü. Partiye önceden özür mektubu gönderen Kenan Doğulu'nun komşuları yüksek ses nedeniyle şikayet etti ve polis müdahale etti. Yılmaz Erdoğan da partiye katılan ünlüler arasındaydı.

01.06.2024 21:16
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Beren Saat - Kenan Doğulu çiftinin evinde düzenlenen partiye birçok ünlü isim katıldı. Renkli dekorasyonun dikkat çektiği partide, Kenan Doğulu gitar şeklinde beyaz bir pasta keserken, eşi Beren Saat ile dans etti.

Kenan Doğulu'nun 50. yaş doğum günü partisine polis baskını - Resim: 2

Gecede, Aşk-ı Memnu dizisinin oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Beren Saat de bir araya geldi.

Kenan Doğulu'nun 50. yaş doğum günü partisine polis baskını - Resim: 3

Kenan Doğulu, doğum günü partisinin yaratabileceği yüksek ses nedeniyle komşularına önceden bir mektup gönderdi.

Kenan Doğulu'nun 50. yaş doğum günü partisine polis baskını - Resim: 4

Magazin Online'ın haberine göre, Kenan Doğulu'nun parti öncesi gönderdiği özür mektubuna rağmen komşular gece yarısı gelen yüksek sesten rahatsız oldu.

Kenan Doğulu'nun 50. yaş doğum günü partisine polis baskını - Resim: 5

Mektubunda, "Her sene 31 Mayıs'ta verdiğimiz geçici rahatsızlık için önceden özür diliyorum. Bu cuma evde, bahçede, eş, dost ve ailemle 50. doğum günümü kutlayacağız. Normalden daha kalabalık olacağımız için konuşma ve müzik gürültüsü daha fazla olacaktır. Bir gecelik sabır ve anlayışınızı rica ediyorum," ifadelerine yer verdi.

Kenan Doğulu'nun 50. yaş doğum günü partisine polis baskını - Resim: 6

Site sakinlerinin şikayeti üzerine polis çağrıldı ve Acarkent'teki partiye müdahale edildi.

Kenan Doğulu'nun 50. yaş doğum günü partisine polis baskını - Resim: 7

Öte yandan Kenan Doğulu'nun partisine katılan isimler arasında Yılmaz Erdoğan da vardı. Doğulu, Doğulu, Yılmaz Erdoğan'a "Yılmaz hocam çok sevişmenin zararı var mı? Sen bilirsin" diye sordu.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Beren Saat - Kenan Doğulu çiftinin evinde düzenlenen partiye birçok ünlü isim katıldı - Son Dakika

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