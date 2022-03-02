Kenan İmirzalıoğlu: Babalık Tecrübelerimi Kıvanç'la Paylaşıyorum - Son Dakika
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Kenan İmirzalıoğlu: Babalık Tecrübelerimi Kıvanç'la Paylaşıyorum

02.03.2022 23:26
Kenan İmirzalıoğlu: Babalık Tecrübelerimi Kıvanç'la Paylaşıyorum

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Ulus'ta görüntülendi. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Sinem Kobal ile ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan İmirzalıoğlu, baba olmaya hazırlanan meslektaşı Kıvanç Tatlıtuğ için "Babalık tecrübelerimi Kıvanç ile paylaşıyorum" dedi.

Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Ulus'taki bir spor salonuna girerken objektiflere takıldı. İkinci kez kız babası olmaya hazırlanan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'ın sağlık durumuyla ilgili "Sinem'in sağlığı, sıhhati yerinde. Mayıs sonu gibi inşallah Allah tamamına erdirecek." dedi.

"İSİM DÜŞÜNÜYORUZ"

Kızlarına henüz bir isim düşünmediklerini belirten Kenan İmirzalıoğlu, "İsim düşünüyoruz. Karar vermedik." ifadelerini kullandı.

"TECRÜBELERİMİ KIVANÇ İLE PAYLAŞIYORUM"

İlk kez baba olmaya hazırlanan meslektaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili konuşan İmirzalıoğlu, "Benden daha tecrübeliler var ama ben de tecrübelerimi Kıvanç ile paylaşıyorum. Çok mutlu oldu, çok sevindi. Çocuk isteyenler için, yuvaya geldiği zaman bambaşka bir hale dönüşüyor. Ailenin varlığı, köklenmesi, gücü, neşesi ve sevgisi. O yüzden diyorum, Allah isteyen herkese versin." dedi.

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Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Sinem Kobal, Ulus, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kenan İmirzalıoğlu: Babalık Tecrübelerimi Kıvanç'la Paylaşıyorum - Son Dakika


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