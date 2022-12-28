Sinem Kobal, gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lalin ile mutfak pozunu paylaştı: Şefler iş başında - Son Dakika
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Sinem Kobal, gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lalin ile mutfak pozunu paylaştı: Şefler iş başında

28.12.2022 09:34

2016 yılında evlendiği Kenan İmirzalıoğlu ile iki bebek dünyaya getiren ve oyunculuğa ara veren Sinem Kobal, sosyal medya hesabından kızı Lalin ile yemek yaptığı anları paylaştı. Çocuklarını gözlerden uzak büyüten oyuncunun kızının yüzünü göstermemesi dikkat çekerken, paylaşımına, "Şefler iş başında" notunu düştü.

2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan Sinem Kobal, 2020 yılında ilk bebeği Lalin'i 7 ay önce de Leyla'yı kucağına aldı. Evlendikten sonra oyunculuğa ara veren ve gözlerden uzak bir hayat süren oyuncu, sosyal medya hesabından kızıyla paylaşım yaptı.

LALİN'LE MUTFAK POZU

Gözlerden uzak büyüttüğü çocuklarının yüzünü göstermeyen Sinem Kobal, kızı Lalin ile mutfakta verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncunun 5,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu. 2 yaşındaki Lalin'in büyümesi dikkatlerden kaçmadı.

Sinem Kobal, gözlerden uzak büyüttüğü kızıyla mutfak pozunu paylaştı
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Sinem Kobal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sinem Kobal, gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lalin ile mutfak pozunu paylaştı: Şefler iş başında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinem Kobal, gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lalin ile mutfak pozunu paylaştı: Şefler iş başında - Son Dakika
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