Kenan İmirzalıoğlu, Milyoner'de milyonluk soruya ulaşan yarışmacıyı alnından öptü

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde heyecanlı anlar yaşandı. Yarışmacı Rabia Birsen Güvercin, soruları peş peşe bilerek milyonluk soruya ulaştı. Kenan İmirzalıoğlu, 400.000 TL'lik soruyu bilerek 1 milyon liralık soruyu açtırmaya hak kazanan Rabia'yı alnından öptü.

MİLYONLUK SORUYA GELDİ

TBMM'de Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nı ilk kimin okuduğu sorusuna çift cevap hakkını kullanarak doğru yanıtı veren Rabia, ilk hakkında Mehmet Akif Ersoy yanıtını verdi. İkinci cevap hakkında ise Hamdullah Suphi Tanrıöver yanıtını veren yarışmacı doğru cevabı bilerek milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı.

Rabia Birsen Güvercin'in başarısı karşısında sessiz kalamayan Kenan İmirzalıoğlu, "Sana sarılıp öpmek istiyorum. Harikasın" diyerek alnından öptü.