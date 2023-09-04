Kenan İmirzalıoğlu, Milyoner'de milyonluk soruya ulaşan yarışmacıyı alnından öptü - Son Dakika

Kenan İmirzalıoğlu, Milyoner'de milyonluk soruya ulaşan yarışmacıyı alnından öptü

Son Güncelleme: 04.09.2023 13:58

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Rabia Birsen Güvercin, peş peşe verdiği cevaplarla 1 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanınca sunucu Kenan İmirzalıoğlu sessiz kalamadı. Ünlü isim, Güvercin'in yanına giderek hem sarıldı hem de alnından öptü.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde heyecanlı anlar yaşandı. Yarışmacı Rabia Birsen Güvercin, soruları peş peşe bilerek milyonluk soruya ulaştı. Kenan İmirzalıoğlu, 400.000 TL'lik soruyu bilerek 1 milyon liralık soruyu açtırmaya hak kazanan Rabia'yı alnından öptü.

MİLYONLUK SORUYA GELDİ

TBMM'de Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nı ilk kimin okuduğu sorusuna çift cevap hakkını kullanarak doğru yanıtı veren Rabia, ilk hakkında Mehmet Akif Ersoy yanıtını verdi. İkinci cevap hakkında ise Hamdullah Suphi Tanrıöver yanıtını veren yarışmacı doğru cevabı bilerek milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı.

Rabia Birsen Güvercin'in başarısı karşısında sessiz kalamayan Kenan İmirzalıoğlu, "Sana sarılıp öpmek istiyorum. Harikasın" diyerek alnından öptü.

Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soruya ulaşan yarışmacıyı alnından öptü
Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soruya ulaşan yarışmacıyı alnından öptü

Kenan İmirzalıoğlu, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kenan İmirzalıoğlu, Milyoner'de milyonluk soruya ulaşan yarışmacıyı alnından öptü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kenan İmirzalıoğlu, Milyoner'de milyonluk soruya ulaşan yarışmacıyı alnından öptü - Son Dakika
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